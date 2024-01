In aller Kürze:

Ryan Gosling ist für seine Rolle als Ken im Hollywood-Hit „Barbie“ für den Oscar als „Bester Nebendarsteller“ nominiert. Warum es aber keine Nominierung für Margot Robbie und Greta Gerwig gab, hinterfragt er öffentlich.

Ryan Gosling und Margot Robbie sind die Stars des "Barbie"-Blockbusters © AP

Auf der Pariser Fashion Week zeigten die Designer in dieser Woche ihre Frühjahrs-/Sommer-Kollektionen für 2024 - und da durften natürlich auch die Stars nicht fehlen. Die schönsten Bilder im Überblick:

Die Coverversion von „Sunglasses At Night“ wird der neue Titelsong für die demnächst startende neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz war an den Aufnahmen nicht beteiligt:

Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchten in dieser Woche die Premiere des neuen Films über Bob Marley auf Jamaika. Das Paar sendete Genesungswünsche in die alte Heimat.

Prinzessin Kate musste sich kürzlich einer Operation am Bauch unterziehen. Krebs sei es nicht, teilt der Palast mit, will ansonsten aber keine Details preisgeben. Ihre drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) soll sie in der Zeit allerdings nicht sehen dürfen. Das läge an den strengen Besucherrichtlinien der Klinik, heißt es laut diversen britischen Medienberichten.

Kate mit George und Charlotte © IMAGO / I-images / Pool

Die Schauspielerin zeigte ihren Millionen Followern auf TikTok, wie köstlich ein „Snow Salt Chococino“ mit Schnee sein kann - zum Missfallen vieler Fans.

Die Disney-Serie „Die Zauberer vom Waverly Place“ machte Selena Gomez 2007 berühmt. Nun wird an einer Fortsetzung gedreht, die Ende 2025 erscheinen soll. Alle Informationen des Sequels im Überblick.

Selena Gomez wurde durch die Serie zum Star © Imago

Herzogin Sarah Ferguson erholte sich vor Kurzem im Mayrlife-Resort in Altaussee von ihrer Krebserkrankung. Vor ihr nahmen schon viele andere Stars die dortigen Gesundheitsprogramme in Anspruch – und machten auf Instagram Werbung für die Region. (Kleine Zeitung PLUS)