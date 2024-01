In aller Kürze:

Die Gattin von Prinz William hat sich einer Operation am Bauch unterziehen müssen. Die 42-Jährige muss bis zu zwei Wochen im Spital bleiben, ihre Genesung soll sich bis Ostern ziehen. Dazu kommt: Auch König Charles muss wegen einer Prostatabehandlung ins Krankenhaus.

Prinzessin Kate soll sich „gut erholen“ © APA/AFP/ODD ANDERSEN

Um Richard Lugners diesjährigen Opernball-Stargast hat es im Vorfeld einiges Rätselraten gegeben. Am Mittwoch ließ der Opernball-Zampano endlich die Bombe platzen: Priscilla Presley begleitet ihn am 8. Februar zum großen Event in der Wiener Staatsoper.

Lugner präsentiert Priscilla Presley als Opernball-Gast © APA/Max Slovencik

Diese Stars sind heuer im Dschungel

In der neuen Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ rittern zwölf Promis um die Dschungelkrone. Start der neuen Folgen war der 19. Januar.

Sylvie Meis und Wim Beelen haben sich nach nur vier Monaten Beziehung wieder getrennt. Beide sprechen davon, dass sie zu verschieden waren.

Frisch getrennt: Sylvie Meis © IMAGO / Imago

Zum 31. Mal fand am Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel die berühmt-berüchtigte Weißwurst-Party statt. Von Arnold Schwarzenegger bis zu Andreas Gabalier und Melissa Naschenweng waren alle dabei.

Karl Schranz, Arnold Schwarzenegger, Heather Milligan und Andreas Gabalier ließen sich die Weißwurst-Party nicht entgehen © KLZ / Barbara Gindl

Die diesjährige Emmy-Verleihung sorgte auch im Netz wieder für Aufsehen. Diese zehn Augenblicke müssen Sie gesehen haben:

Barack Obama gratuliert Ehefrau Michelle„So sieht 60 aus“

Michelle Obama ist 60 Jahre alt geworden. Ihr Ehemann Barack Obama feierte das mit einer öffentlichen Liebeserklärung. „So sieht 60 aus“, schrieb der ehemalige US-Präsident zu einem Bild, das er auf Instagram postete. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine bessere Hälfte - die zufällig einer der lustigsten, klügsten und schönsten Menschen ist, die ich kenne. @MichelleObama, du machst jeden Tag besser.“ Er fügte hinzu: „Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was dir dieses neue Jahrzehnt bringt.“

Amira Pocher war mit Freunden in Südafrika. Ein Foto zeigt sie in den Armen eines deutschen TV-Moderators.

Amira Pocher © IMAGO / Star-media

Meine Empfehlung: Das Quiz der Woche - Sind Sie ein echter VIP-Experte?

Auch in dieser Woche sorgten Stars und Sternchen wieder für Gesprächsstoff. Können Sie mitreden? Testen Sie Ihr Promi-Wissen in 7 Fragen!

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende!