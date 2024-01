US-Model Ashley Graham hat bis heute nach eigenen Angaben manchmal Schwierigkeiten, Kleider in ihrer Größe zu bekommen. „Es gibt immer noch einige Designer, die sagen: ‚Tut uns leid, wir können nicht, wir werden einfach nichts für einen größeren Körper entwerfen‘“, erzählte die 36-Jährige dem US-Magazin „People“. „Die Dinge haben sich in mancher Hinsicht stark verändert und in anderen sind sie einfach zum Stillstand gekommen.“

Wenn man sich heute Laufstege ansehe, habe sich in der Modebranche nicht viel getan, urteilte Graham, die sich seit vielen Jahren für Selbstakzeptanz und gegen ausgrenzende Schönheitsideale einsetzt. „Wenn man sich die Designer anschaut, kleiden einige von ihnen verschiedene Körpertypen, aber das ist nicht die Norm.“ Sie wolle deshalb „nicht aufhören, über meinen Körper zu sprechen und darüber, Menschen mit größeren Größen anzuziehen“, erklärte Graham.

Zahlt für zusätzlichen Stoff

Das Star-Model hat außerdem zugegeben, dass sie manchmal selbst für den zusätzlichen Stoff bezahlt, damit Designer, die kein Geld haben, aber gerne ein Outfit für sie entwerfen würden, die Möglichkeit dazu haben. „Das ist einfach so, wie unsere Gesellschaft funktioniert“, sagt Graham dazu.

Sie erklärte, dass das Klassifizierungssystem oder die Art und Weise, wie die Kosten von Stoffen bestimmt werden, ein großer Faktor für Frauen mit größeren Körpern in der Modeindustrie ist. Ein großer Teil der Infrastruktur der Branche wäre einfach nicht auf Frauen mit Übergrößen eingestellt.

„Ist es Fettphobie?“

Laut Graham entgeht den Designern eine Menge Geld, wenn sie sich weigern, Menschen, insbesondere Frauen mit größeren Größen, einzukleiden. „Ist es Fettphobie? Liegt es daran, dass sie Angst haben, so auszusehen, als wären sie dem Kommerz verfallen? Liegt es daran, dass sie nicht in der Lage sind, zu verstehen, was die richtige Abstufung bei verschiedenen Körpertypen ist, wenn es um Brust, Bauch, Po und Cellulite geht? Ich weiß es nicht“, sagt Graham.