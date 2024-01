Schauspieler Christian Oliver (51), mit bürgerlichen Namen Christian Klepser, kam am Donnerstag bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben. Seine beiden Töchter Annik (12) und Madita (10) sowie Robert Sachs, der Pilot und Eigentümer des Kleinflugzeuges, starben ebenfalls, wie die Royal St. Vincent and the Grenadines Police Force mitteilte.

Demnach geriet die einmotorige Maschine auf ihrem Weg von Becquia, einer kleinen, beliebten Touristeninsel, zum Inselstaat St. Lucia in Schwierigkeiten und stürzte ins Meer. Die zurückzulegende Strecke wäre nur rund 100 Kilometer gewesen. „Fischer und Taucher aus Paget Farm begaben sich mit ihren Booten zum Ort des Geschehens, um Hilfe zu leisten. Die SVG-Küstenwache wurde informiert und reiste schnell nach Paget Farm, Becquia, um die Rettungsarbeiten zu leiten“, heißt es in einem offiziellen Statement.

Christian Oliver (li., Kommissar Jan Richter) und Erdoğan Atalay (Kommissar Semir Gerkan) am Set der RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“ © IMAGO

Christian Oliver war einem breiten Publikum vor allem durch seine Rolle als Hauptkommissar Jan Richter in der TV-Serie „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ bekannt. Von 2002 bis 2004 spielte er in 28 Folgen an der Seite von Erdoğan Atalay. Der Schauspieler war auch in Hollywood tätig und pendelte regelmäßig zwischen Deutschland und Los Angeles. Er spielte unter anderem in den Filmen „Operation Walküre“ oder auch in „The Good German“ an der Seite von George Clooney und Cate Blanchett mit.

Drei Tage vor seinem Tod wünschte er seinen Followern auf Instagram noch das Beste für das Jahr 2024 und schrieb zu einem Bild aus der Karibik „Let Love Rule“ (Lass die Liebe bestimmen).

Erdoğan Atalay, sein Partner in „Alarm für Cobra 11“, zeigte sich auf Instagram geschockt von der Todes-Nachricht. „Es ist eine unfassbare, herzzerreißende Tragödie. All meine Gedanken, Gebete und mein Beileid gehen an seine Frau und die ganze Familie. Ich bin wirklich schockiert und ich habe keine Worte …“, schrieb der 58-Jährige zu einem Bild aus gemeinsamen Serienzeiten.