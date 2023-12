Die Beziehung von US-Popstar Mariah Carey mit ihrem langjährigen Freund Bryan Tanaka ist vorbei. „Mit gemischten Gefühlen teile ich dieses persönliche Update zu meiner einvernehmlichen Trennung von Mariah Carey nach sieben außergewöhnlichen gemeinsamen Jahren“, schrieb Choreograf Tanaka am Dienstag bei Instagram.

Spekulationen über ein Beziehungsende mit der „All I Want For Christmas Is You“-Sängerin kamen dabei bereits in den vergangenen Wochen auf, weil Tanaka Carey nicht bei ihrer Weihnachtstour begleitete. Die 54-Jährige begann 2006 mit Tänzer Tanaka zusammenzuarbeiten. Zehn Jahre später kamen sie zusammen. Die Sängerin äußerte sich zur Trennung bisher nicht. Carey hat zwölf Jahre alte Zwillinge mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon.