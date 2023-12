Dass die Vierbeiner der Stars und Sternchen in Filmen hin und wieder einen Gastauftritt haben, ist nichts Neues. Die Tiere der Hollywoodstars sind in den vergangenen Jahren auch zu gefragten Werbegesichtern geworden. Die Katze von Popstar Taylor Swift oder Designer Karl Lagerfeld sind millionenschwer.

Vierbeiner auf Erfolgskurs

Nun steht ein neuer Vierbeiner in den Startlöchern. Die Katze von Supermodel Claudia Schiffer (53) durfte in einem aktuellen Blockbuster eine tragende Rolle übernehmen. Chip stand dafür an der Seite von Größen wie Bryan Cranston, Dua Lipa oder Henry Cavill vor der Kamera. Doch wie kam es dazu?

Herrchen und Ehemann von Schiffer, Matthew Vaughn (52), führt bei dem anlaufenden Spionage-Film „Argylle“ Regie und holte sich das Fellknäuel mit an Board. Das deutsche Model teilte bereits vor einigen Wochen erste Schnappschüsse. Auf einem Filmplakat ist Chip in einem Katzenrucksack zu sehen, vor ihm liegt eine Waffe mit Schalldämpfer, ein Füller und ein rosa Lippenstift. Der Film soll am 2. Februar 2024 in die Kinos kommen.