US-Schauspieler Vin Diesel (56), Star der „Fast & Furious“-Reihe, ist von einer früheren Assistentin verklagt worden. Die Frau reichte die Klage mit Vorwürfen sexueller Nötigung und anderer Vergehen am Donnerstag bei einem Gericht in Los Angeles ein. Auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur reagierte das Sprecherteam des Schauspielers zunächst nicht. Das Portal „Deadline.com“ verlinkte die Klageschrift.

Angeblicher Vorfall im Jahr 2010

Die Klägerin beschreibt darin einen angeblichen Vorfall im Jahr 2010 in einem Hotel in Atlanta (US-Staat Georgia), als „Fast Five“ gedreht wurde. Nach einer Party sei Diesel übergriffig geworden und habe sie sexuell belästigt. Sie habe sich gewehrt, sei aber von dem Schauspieler überwältigt worden. Wenig später habe sie von Diesels Schwester Samantha Vincent, Chefin der Produktionsfirma One Race Productions, eine Kündigung erhalten.

Zum damaligen Zeitpunkt hatte Asta Jonasson gerade die Los Angeles Filmschule abgeschlossen und arbeitete für Vin Diesels Firma „One Race“, während der fünfte Teil der „Fast & Furious“-Reihe produziert wurde. Zu ihren Aufgaben habe es gehört, Partys zu organisieren, Diesel zu Events zu begleiten und sicherzustellen, dass sie in seiner Nähe war, wenn er mit anderen Frauen fotografiert wurde, berichtet die „Bild“-Zeitung.

Bis heute leide Jonasson an den Folgen des Übergriffs, an emotionalem Stress sowie psychischen und körperlichen Schmerzen. Sie habe sich erst jetzt dazu geäußert, da sie eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet hatte. Die Frau klagt unter anderem auch wegen Diskriminierung, Zufügen seelischen Leids und unrechtmäßiger Kündigung. Sie fordert eine Entschädigung in nicht genannter Höhe.

Vin Diesel bestreitet Vorwürfe vehement

Mittlerweile meldete sich auch der Rechtsbeistand von Vin Diesel in einem Statement zu Wort. Bryan Freedman gab zu Protokoll, dass sein Mandant die Vorwürfe vehement abstreitet: „Ich möchte ganz klar sagen, dass Vin Diesel diese Behauptung kategorisch und in vollem Umfang bestreitet. Dies ist das erste Mal, dass er von dieser mehr als 13 Jahre alten Behauptung einer angeblich neuntägigen Mitarbeiterin hört.“ Es gäbe „eindeutige Beweise“, die diese „haarsträubenden Behauptungen“ vollständig widerlegen würden.

Diesel ist seit 2007 mit dem Model Paloma Jiménez (40) zusammen. Das Paar hat zwei Töchter und einen Sohn.