Das kanadische Supermodel Linda Evangelista (58) plant vorerst keine Rückkehr in die Datingwelt. In einem neuen Interview mit der Sunday Times offenbarte die 58-Jährige, dass sie „kein Interesse“ am Dating mehr hat.

„Ich möchte nicht mehr mit jemandem schlafen“, sagte Evangelista dem Magazin. „Ich möchte nicht einmal mehr jemanden atmen hören.“

Das Model gab zudem preis, dass sie das letzte Mal vor ihrer Cool-Sculpting-Behandlung, welche sie laut eigenen Angaben „brutal entstellt“ zurückließ, mit einem Mann verbandelt war. Die Behandlung ließ das Model 2016 schwer traumatisiert zurück, jahrelang versteckte sie sich vor der Öffentlichkeit.

Von Ex-Mann missbraucht

Mit Männern hatte das Model laut eigenen Angaben nie wirklich Glück. Die Mutter eines 17-jährigen Sohnes war von 1987 bis 1993 mit Gérald Marie, dem ehemaligen Leiter des Pariser Büros von Elite Model Management verheiratet. In der Apple TV+ Dokuserie „The Super Models“, die im September Premiere feierte, erhob Evangelista schwere Vorwürfe gegenüber ihrem Ex-Mann. Während der Ehe soll es zu „Missbrauch“ gekommen sein. Sie gab an, dass sie sich ermutigt fühlte, darüber zu sprechen, nachdem mehrere Frauen Marie 2020 wegen sexueller Übergriffe und Vergewaltigung beschuldigt hätten.