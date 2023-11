Vor rund zwei Wochen wurde bekannt, dass Schauspieler Matthew Perry (54) überraschend in seinem Haus in Los Angeles verstorben ist. Die Trauer um den „Friends“-Star war groß. Neben seiner Fangemeinde mussten auch seine Familie, enge Freunde und jahrelange Wegbegleiter Abschied von Perry nehmen.

Besonders seine ehemaligen Serien-Kollegen hat sein Ableben schwer getroffen. Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox und Matt LeBlanc wurden quasi über Nacht berühmt. Sie begeisterten die Fernsehzuseher von 1994 bis 2004 mit Witz, Charme und ihrer besonderen Freundschaft.

Emotionaler Abschied

Nun nahm auch seine ehemalige Serienliebe Monica, gespielt von Courteney Cox (59), Abschied von Perry. Sie teilte ihre Gedanken in einem Posting auf Instagram. „Ich bin so dankbar für jeden Moment, den ich mit dir hatte, Matty. Ich vermisse dich jeden Tag.“ Sie verrät ihren Fans auch, dass die Serienfiguren Chandler und Monica ursprünglich nur eine kleine Liebelei haben sollten, doch da die Zuseher so begeistert von dem Paar waren, sollte diese Nacht nur der Beginn ihrer Liebesgeschichte sein.

Cox schätze Perrys Humor und seine Gutherzigkeit. Diese Eigenschaften würden ihr immer in Erinnerung bleiben, wie sie schreibt. „Wenn du mit jemandem so eng zusammenarbeitest, wie ich mit Matthew, dann gibt es tausende Momente, die ich mit euch teilen möchte.“

Lieblingszeiten meines Lebens

Auch Matt LeBlanc (56) verabschiedete sich nochmals öffentlich von seinem Freund. Er tue dies „mit schwerem Herzen“, schrieb der Schauspieler am Dienstag bei Instagram. „Die Zeiten, die wir zusammen hatten, gehören wirklich zu den Lieblingszeiten meines Lebens. Es war eine Ehre, die Bühne mit dir zu teilen, und dich als Freund bezeichnen zu können. Ich werde immer lächeln, wenn ich an dich denke, und ich werde dich niemals vergessen.“