Fans von Ed Sheeran haben nun die Möglichkeit, sich ein wirklich sehr persönliches Andenken ihres Lieblings zu sichern. Denn ab sofort versteigert der Sänger ein Sammelsurium aus seinem Kleiderschrank, darunter T-Shirts, Hemden, Socken und auch Unterhosen. Das Besondere daran ist, dass viele der 445 Kleidungsstücke von ihm getragen und danach nicht gewaschen wurden.

Die Auktion veranstaltet der Brite aber natürlich nicht, um sich die eigenen Taschen zu füllen, sondern für den guten Zweck. Der gesamte Erlös kommt East Anglia‘s Children‘s Hospices zugute. Die gemeinnützige Organisation hilft Familien im Osten Großbritanniens, deren Kinder lebensbedrohlich erkrankt oder verletzt sind. Ed Sheeran unterstützt EACH bereits seit vielen Jahren. Die Organisation ist in Framlingham, Suffolk angesiedelt, wo der Musiker aufwuchs.

149 Unterhosen und 73 Paar Socken

Die Auktion hätte eigentlich erst am 16. November starten sollen. Aufgrund der hohen Nachfrage kann nun aber schon früher geboten werden. „Es ist eine außergewöhnliche Geste“, meint Kevin Clements, EACH-Beauftragter für Spendenaktionen und Kommunikation, gegenüber der BBC. „Er hat Fans in der ganzen Welt, und diese Spenden werden zweifellos für Aufsehen sorgen“, ergänzt Clements. „Es wird spannend und faszinierend sein zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln.“

Die Pullis, T-Shirts und Co. sind nicht alle sofort verfügbar, sondern werden nach und nach freigeschaltet; zunächst am 26. November und dann noch einmal am 3. Dezember. Eine zweite Versteigerung wird es dann 2024 geben. Unter anderem können 149 Unterhosen des britischen Popstars ersteigert werden, 73 Paar Socken, 14 Mützen, 11 Hosen und 20 Pullover. Auch einige Fanartikel des Fußballvereins Ipswich Town, Sheerans Herzensverein, befinden sich darunter.

2014 gab es schon einmal eine Wohltätigkeits-Auktion mit seinen Kleidungsstücken. Damals wurden insgesamt 7,500 Pfund - umgerechnet rund 8.600 Euro - gespendet.