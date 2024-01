Regulär würde die Nationalratswahl am 29. September 2024 stattfinden - doch seit Wochen mehren sich Spekulationen und Gerüchte, ob die Bevölkerung nicht bereits vor dem Sommer zur Urne gebeten werden könnte. Bundeskanzler Nehammer hat in der ORF-“Pressestunde“ am Sonntag deutlich gemacht: „Geht es nach mir, wählen wir im Herbst.“ Dennoch hat bereits die Rechnerei begonnen, welche sinnvollen und gesetzlich erlaubten Wahltermine es im Frühjahr geben kann. Soll die Nationalratswahl nicht mit der EU-Wahl (9. Juni) zusammenfallen, kommen nur zwei Termine, der 5. Mai und der 26. Mai, infrage, hat Michael Jungwirth recherchiert.

Bei vorzeitigen Wahlen sei die wahrscheinlichste Variante demnach eine Zusammenlegung mit der EU-Wahl am 9. Juni. Das Innenministerium sieht eine Zusammenlegung der Nationalratswahl mit der EU-Wahl skeptisch – und befürchtet durch die Fehleranfälligkeit eine Aufhebung durch den VfGH.

Die Userinnen und User sehen die Debatte über vorgezogene Neuwahlen unterschiedlich. Ein Teil der Community glaubt an den regulären Termin im Herbst. „Gegen viele Zurufe von allen Seiten hat sich Kanzler Nehammer mit seinem Versprechen der Nationalratswahl zum regulären Zeitpunkt klar durchgesetzt“, schreibt „tim29tim“. User „Maximus up“ meint: „„Wegen die paar Monate brauchen sie sich nicht mehr trennen der politische Wahnsinn hat bereits bei der Koalitionsfindung ereignet.“

Dennoch hoffen einige auch auf baldige Neuwahlen. „Morpheus17“ schreibt, dass nach der Rede von Bundeskanzler Nehammer vergangenen Freitag ein Neuwahlstatement stehen hätte müssen. Auch „pippo1988“ und „madmote“ würden sich eine schnelle Trennung der Koalition wünschen.

