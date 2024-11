„Wer Volkswagen in Geiselhaft hält“, 1. 11.

VW steckt in der Krise, wieder einmal. Als nach dem Krieg in Deutschland das Wirtschaftswunder ausbrach und die Motorisierung der Bevölkerung in Gang kam, war der VW-Käfer das Fahrzeug, nach dem jeder gierte. VW kam mit der Produktion gar nicht nach. Als ich 1958 meinen ersten Käfer kaufte, betrug die Lieferzeit fast ein Jahr. VW produzierte und das Land Niedersachsen und die Familien Piëch und Porsche kassierten. Dabei war die Technik veraltet und ineffizient. Industrieller Fortschritt? Null! Der Käfer war die „Cash Cow“, die gemolken wurde. Als dann die Milch versiegte, war kein Nachfolgemodell marktreif. Und als schon Feuer am Dach war, kam in höchster Not der Golf, der das Unternehmen rettete.

Und heute? Der Automarkt hat sich verändert. Was Qualität, Technik, Ausstattung und Assistenzsysteme betrifft, sind die Hersteller nahe beieinander. VW unterscheidet sich nicht mehr so von anderen Marken, wie es früher sprichwörtlich der Fall war. Jeder Hersteller hat einen SUV, eine Limousine, einen Kombi und ein Kompaktmodell. Und mit der Umstellung auf E-Antrieb kämpfen alle Hersteller gleichermaßen.

Gunther Langeheine, Annenheim

US-Sanktionen

Das deutsche Flaggschiff VW ist in Seenot geraten. Sein Abstieg in die Mittelmäßigkeit ist kein Zufall. Tagtäglich erschüttern die Arbeitswelt Horrormeldungen wie bevorstehende Betriebsschließungen, Personalabbau, Lohnkürzungen, Kurzarbeit, folgenschwere Umsatzrückgänge, schwindende Konkurrenzfähigkeit usw. Für das bevorstehende Desaster um diesen Mammutbetrieb sind mindestens auch zwei Vorgänge verantwortlich:

Zum einen ist die sittenwidrige Strafsanktion der US-amerikanischen Bußgeldindustrie über 30 Milliarden US-Dollar für ein Bagatellvergehen auf Jahre hinaus nicht zu stemmen. Dieser Keulenschlag ist nichts anderes als ein weiterer Beutezug im latenten Wirtschaftskrieg gegen Deutschland. Das Fatale jedoch ist, dass auch die deutsche Politik nicht die geringste Gegenwehr geboten hat. Zum anderen hat ein überfordertes, verblendetes Management mit seiner ziellosen Modell-Politik und mit dem schwerpunktmäßigen Umstieg auf die „grüne“ Antriebstechnik am Zukunftsmarkt vorbei produziert.

In Deutschlands Politik und Wirtschaft werkeln zurzeit zu viele Bürger aus Schilda und diese hängen allesamt noch „an der Leine der Macht“!

Adolf Georg Höher, Feistritz/Drau

Gestiegene Kosten

Große Empörung über ein über Jahrzehnte erfolgreiches Unternehmen, das direkt und indirekt für Hunderttausende Arbeitsplätze sorgt: Obwohl der Konzern immer noch drei Milliarden Euro Gewinn macht, werden Werke geschlossen und Leute entlassen. Die Gewerkschaft steigt auf die Barrikaden, Streiks werden angedroht. Hier wäre es an der Zeit, den Menschen zu erklären, dass ein Unternehmen einen bestimmten Prozentsatz an Gewinn einfach braucht, allein, um in Forschung und Weiterentwicklung investieren zu können, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und wenn ich auf einen Eisberg zufahre, muss das Management rechtzeitig gegensteuern. Es ist auch im Sinne eines gewinnorientierten Unternehmens (auch wenn vielen diese Tatsache entgangen ist, VW ist ein solches) nicht nachvollziehbar, Tausende von Beschäftigten weiter zu bezahlen, obwohl sie keine Arbeit haben. Das ist tragisch für die, die es betrifft, aber eine absolute Notwendigkeit, um die Existenz des Unternehmens zu sichern.

Man sollte sich vielmehr fragen, wie es so weit kommen konnte, dass die Kosten bis zu 50 Prozent über den erwarteten Wert steigen konnten – Stichwort Energie – und inwieweit die glanzvolle linksdominierte Regierung in Deutschland da mitverantwortlich sein könnte. Verbunden mit dem künstlichen E-Auto-Hype und dem Verbrennerverbot hat man es in ein paar Jahren geschafft, die Vorzeigeindustrie der deutschen Wirtschaft zu zerstören, und nachdem Habeck & Co. noch ein Jahr Zeit haben, werden sie den Rest wohl auch noch schaffen.

Heinz Jahrbacher, Graz

Gewinn oder Verlust?

Wenn der VW-Konzern jetzt damit droht, dass Milliarden Euro „eingespart“, 30.000 Stellen „gestrichen“ sowie die Gehälter der noch übrig bleibenden Mitarbeiter in den nächsten zwei Jahren (trotz deutlicher Inflation) um „0 Prozent“ (also gar nicht) erhöht werden sollen, dann könnte man sich doch die Frage stellen: Macht VW eigentlich noch Gewinn oder schon Verlust? Die Antwort darauf ist ganz einfach und lautet: Das „operative Ergebnis“ (also der Gewinn) von VW lag voriges Jahr bei etwa 18 Milliarden Euro! Es würde mich interessieren, für wen (und vor allem warum) das wirklich ein Grund ist, zu sagen: „Volkswagen taumelt immer weiter in die Krise“?

Dr. Kurt Stoschitzky, Gleisdorf