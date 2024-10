Wieder einmal (man ist geneigt, zu sagen „Gott sei Dank“) ist eine Vorwahlzeit zu Ende – die Zeit fokussierter Unintelligenz, wie es der frühere Wiener Bürgermeister Häupl einmal formulierte. Jetzt, kurz vor der Wahl, ist es höchste Zeit, über zwei Dinge nachzudenken – nämlich: Was braucht Österreich und was braucht Österreich nicht. Es ist eigentlich ganz einfach: Was wir nicht brauchen, sind Parteien und Politiker-innen, die eigentlich nur Clowns, Schaumschläger, Selbstverwirklicher, Karrieristen, oder Rache-Feldzug-Führer sind! Suderer und Schlechtredner gibt es ja zuhauf – aber Hand aufs Herz: Das ist Jammern auf sehr hohem Niveau – und das wissen sie alle!

Was wir aber mehr denn je brauchen, sind Parteien und Politiker:innen, auf die wir uns verlassen können. Menschen, die bestrebt sind, mit Verantwortung, Augenmaß und Weitblick gangbare Lösungen für die vielfältigen Fragen und Probleme zu finden und somit zum Wohle Österreichs und seiner Bewohner zu wirken. Parteien der Mitte regieren seit Jahrzehnten und haben Österreich trotz vieler Schwierigkeiten gemeinsam zu einem der reichsten und lebenswertesten Länder der Welt gemacht.

Es wird am Sonntag nicht der Bundeskanzler gewählt, wie auf manchen Plakaten suggeriert wird, sondern die Zusammensetzung des Nationalrates. Jetzt ist nicht die Zeit für Experimente. Seien wir uns dessen bewusst, und nehmen wir unser Wahlrecht verantwortungsvoll wahr.

Herbert Munda, St. Stefan

Die Mitte

Wer es nicht wagt oder es nicht kann, an der Spitze zu stehen, und wer nicht am unteren Ende der sozialen Hierarchie erscheinen will, will zur „Mitte“ gezählt werden. Um diese werben jene, die sich als Repräsentanten dieser Gruppe anbieten. Die Mitte ist gekennzeichnet vom Mittelmaß. Vom Mittelmaß und somit von der „Mitte“ ist noch nie Fortschrittliches gekommen, auch wenn man es „Reform“ nennt, was übrigens die Herstellung früherer Verhältnisse bedeutet, was heißt, früher als falsch Erkanntes wieder einzuführen. Die „Mitte“ ist träge und es scheint, dass deren Repräsentanten genau diese Eigenschaft intus haben. Und dies erklärt, warum so viel um die „Mitte“ geworben wird.

Franz Politzer, Millstatt

Richtig entscheiden

Unentschlossene Wähler und Nichtwähler, die aus unerklärlichen Gründen auf ihr Mitspracherecht verzichten wollen, mögen abwägen, wer in der Vergangenheit für oder gegen ihre Interessen regierte. Von plötzlichen Sinnesänderungen werden Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit nicht ungeschehen gemacht. Von bloßen, abgeschauten Absichtserklärungen hat man nichts. Es heißt, alles Recht ginge vom Volk aus. Der Wähler trägt die Verantwortung dafür, wer regiert, und möge sich richtig entscheiden.

August Riegler, Kindberg

Die Kernfrage

Kürzlich hat mich eine junge Frau angesprochen und mich gefragt, was sie wählen soll. Sie sei so unpolitisch und kenne sich da nicht so aus. Meine Antwort war klar: Ich finde es ganz wichtig, dass du überhaupt zur Wahl gehst.

Bei der Entscheidung, wen du wählen sollst, frage dich: „Wer ist mir im Bundeskanzleramt für das In- und Ausland gesehen am liebsten? Das ist die Kernfrage, die du dir selbst beantworten musst.“

Franz Abbrederis, Rankweil

Verantwortung

Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht (ihre Macht) geht vom Volk aus. Nicht oder ungültig zu wählen, ist das verpasste Recht, Verantwortung für die Zukunft unseres Landes zu übernehmen.

Josefa Huber, Krieglach