Eine Organisation für Tierrechte streitet vor einem südafrikanischen Gericht für die Freilassung von drei Elefanten im Johannesburger Zoo. "Lammie", "Mopane" und "Ramadiba" seien hochintelligente Lebewesen, die den Rest ihres Lebens in einer natürlichen Umgebung verbringen sollten, hieß es in der schon am Montag eingebrachten Klage.

Die Bedingungen, unter denen sie im Zoo lebten, würden ihren körperlichen und seelischen Ansprüchen nicht gerecht, begründete eine Sprecherin des "Towards Freedom"-Projekts (deutsch: Richtung Freiheit) den Präzedenzfall für die südafrikanische Justiz.

Chief Stephen Fritz als Vertreter des indigenen Khoi-Volks, der sich der Klage angeschlossen hat, wies auf die Bedeutung von Elefanten für die Kultur seines Volkes hin. Elefanten seien den Khoi heilig - sie in einem Zoo einzusperren, sei demütigend und fehlender Respekt gegenüber dem kulturellen Erbe. Wann das Gericht über den Fall entscheidet, ist noch unklar.