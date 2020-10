Einblicke in den "Bible Belt"Gottes eigenes Land: US-Wahl und die Religion

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Religion spielt im Wahlkampf eine wichtige Rolle © (c) Pixel-Shot - stock.adobe.com

Nach vielen Jahren der Sklaverei in Ägypten und des Umherirrens in der Wüste zog das Volk Israel endlich in das Gelobte Land. So erzählt es die Bibel. Zu diesem Land der Verheißung Gottes, God’s own country, sollten ab dem 16. Jahrhundert für viele europäische Emigranten die USA werden. Dafür waren vor allem zwei Gründe ausschlaggebend: Während es am alten Kontinent strenge Kirchenstrukturen gab, je nach Region katholisch, evangelisch, anglikanisch oder orthodox, war Religion am neuen Kontinent eine persönliche Angelegenheit – und als solche auch in der Verfassung niedergeschrieben. Darüber hinaus wurde das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ für viele – um mit der Bibel zu sprechen – zu einem Land, in dem Milch und Honig fließen.