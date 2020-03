Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Testsiegerin "Emil Bio-Stern" aus Glas konnte keine das Wasser reichen (zweite Flasche von rechts) © VKI/Arbeiterkammer Steiermark

Plastik in aller Munde – und das in doppeltem Sinn: Einweg-PET-Getränkflaschen sind (noch) ein Übel unserer Zeit – es gibt aber so viele nachhaltige Alternativen wie noch nie. Wiederverwendbare Trinkflaschen aus verschiedenen Materialien sind mittlerweile im Trend und können eine nachhaltige und zudem langfristig günstigere Alternative zu den allgegenwärtigen Kunststoff-Umweltverschmutzern sein.