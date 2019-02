Facebook

Marie Kondo räumt auf © Netflix

Sie klingen wie aus dem Labor eines verrückten Professors: der mitzählende Bieröffner, die Kiwi-to-go-Box, das Staubschwert, der Bananenschneider und die Backform mit der Aussparung für ein Probierstückchen – das ist eine Hitliste von Produkten, über die sich eine gar nicht so kleine Internetgemeinde seit Jahren beständig lustig macht. Denn die Produkte sind Teil eines Konzeptes, das schon sehr lange sehr gut funktioniert: Ein Kaffeehändler bietet Woche für Woche eine neue, bunte Warenwelt zum Kauf. Während die einen meinen, es handle sich um Dinge, die die Welt nicht braucht, schaffen sich andere über Jahre hinweg ein Produktuniversum, das oft nur von einer hartnäckigen Staubwolke zusammengehalten wird. Die innere Logik ist nicht einfach zu beantworten: Was war zuerst da, das Produkt oder das Bedürfnis danach?



Es gibt viele Worte für eine Gesellschaft, die im Überfluss schwelgt: Konsumgesellschaft, Wegwerfgesellschaft, Wohlstandsgesellschaft. Und sie kann einen in den Wahnsinn treiben, irgendwann erkennt man: Ja, es ist vielfältig, das eigene Reich, aber leider ist der, der mittendrin steht, nur der Hofnarr. Der Ritter in der glänzenden Rüstung ist eine zierliche Japanerin, die mit ihrem Verzichtskonzept derzeit ordentlich Staub aufwirbelt. Marie Kondo, ihre Bücher sind Bestseller, nicht umsonst widmet ihr der Streamingdienst Netflix eine eigene Serie. Darin zeigt sie Menschen, die an ihrem eigenen Überfluss fast verzweifeln, ein Licht am Ende des Tunnels. Mit einem speziellen Aufräumkonzept schlägt sie eine Schneise in die Wohnräume. Für Außenstehende klingt das nicht selten surreal, die Tränen so mancher Klienten sind verstörend.

