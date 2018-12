Facebook

Leise rieselt der Schnee: eine Schneekugel der Familie Perzy © Stanislav Kogiku

Wenn sich die Welt dem Weihnachtstakt hingibt, steht bei Erwin Perzy III. die Welt gerade kopf, auch weil er, wie gerade, eine Schneekugel kopfüber hält. Es schneit also vom Boden in den Himmel. Eine verkehrte Welt, aber damit kennt sich Erwin Perzy III. gut aus, denn hier, in diesem Haus in Wien Hernals, ist nichts, wie es andernorts zu dieser Zeit so üblich ist. Bei Herrn Perzy klingt das so einfach, was für andere eine Hiobsbotschaft, nein, eine ganz große Katastrophe wäre: „Weihnachten fällt bei uns immer aus.“ Das können eigentlich nur das Christkind, der Weihnachtsmann und Erwin Perzy III. samt Familie von sich behaupten. Denn wenn anderswo idyllisch gefeiert wird, wird in der Werkstatt von den Perzys an der Idylle im Kleinformat geschraubt: Seit mittlerweile drei Generationen werden hier Schneekugeln entworfen und mit viel Liebe zum Detail gefertigt.

