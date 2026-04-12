Im Jahr 1986 kam der Film Highlander in die Kinos mit Christopher Lambert in der Hauptrolle. Der Fantasyfilm mit einer Mischung aus Action- und Historienelementen erzählt die Geschichte von Connor MacLeod, einem 1518 geborenen schottischen Highlander, der entdeckt, dass er unsterblich ist und seine Unsterblichkeit durch die Jahrhunderte bis in unsere Gegenwart in Kämpfen mit ebenfalls unsterblichen Rivalen verteidigt.

Den Titelsong hat die Band Queen beigesteuert, gesungen von Freddie Mercury und längst ein Klassiker der Rockmusik: „Who wants to live forever?“ Gute Frage! Ist der Traum vom ewigen Leben eine verlockende Utopie oder ein Albtraum, wie ihn die Geschichten von Vampiren und Zombies in düsteren Farben ausmalen?

Ewiges Weiterleben ist eine schlechte Form der Unendlichkeit, die unser Leben letztlich entwertet, ist es doch gerade deshalb kostbar, weil es endlich ist. Das hält Transhumanisten und Influencer des modischen Longevity-Trends allerdings nicht davon ab, ihre Visionen vom ewigen oder doch möglichst deutlich längeren Leben zu verbreiten.

Longevity ist die kleine Münze des Transhumanismus. Letzterer setzt seine Hoffnung auf den technologischen Fortschritt, von Verbesserung des menschlichen Körpers durch neuartige Prothesen über die Kryonik – also das Einfrieren von Menschen, die in der Zukunft durch neue medizinische Verfahren geheilt und langlebig gemacht werden sollen – bis zur Künstlichen Superintelligenz.

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Longevity – ein Kofferwort aus den lateinischen Bestandteilen „longus“ (lang) und „vita“ (Leben) – möchte nicht nur der gestiegenen Lebenserwartung durch gesunde Ernährung und Lebensweise Rechnung tragen, sondern auch dazu beitragen, die individuelle Lebensdauer zu verlängern. Es geht also nicht nur darum, älter zu werden, sondern möglichst lange gesund und fit zu bleiben.

Was, mag sich mancher fragen, soll daran schlecht sein? Zunächst einmal gar nichts. Auf eine gesunde Lebensweise zu achten und aktiv zu altern ist nicht nur im Sinne des Einzelnen, sondern der Gesellschaft im Ganzen, wenn man an die steigenden Kosten im Gesundheitswesen und insbesondere im Pflegebereich denkt. Allerdings sollten wir bedenken, dass das Ziel nicht einfach nur eine möglichst hohe Zahl von Lebensjahren, sondern die Lebensqualität ist, die nicht allein von Gesundheitsparametern abhängt.

Der Longevity-Trend kann als säkulare Form der Sinnsuche gesehen werden. Problematisch ist es, wenn sich der Traum vom langen Leben mit dem illusorischen Traum der ewigen Jugend paart, der einfach nicht akzeptieren will, dass Altern und Tod – einschließlich von physischen und sozialen Verlusten – auch in Zukunft Teil des natürlichen Lebens sein werden. Recht verstanden gehört es zu einem sinnerfüllten und weisen Leben, abschiedlich zu leben und gerade in seiner Endlichkeit die Kostbarkeit jedes Lebensmomentes zu entdecken. Auch ein kurzes Leben kann als erfülltes und sinnvolles erlebt werden.

Die Kehrseite des Longevity-Hypes besteht darin, dass es als persönliches Versagen gilt, wenn jemand ernsthaft erkrankt oder vermeintlich „zu früh“ stirbt. Ständig um die eigene Gesundheit zu kreisen, sich permanent zu beobachten und seine Vitalwerte zu kontrollieren, kann zu einem gesteigerten Egoismus führen. Wir sollten auch nicht vergessen, dass Anti-Aging und Longevity ein profitabler Markt sind, dessen Produkte und Dienstleistungen sich längst nicht alle Menschen leisten können, von transhumanistischen Techniken ganz zu schweigen. Gesellschaftliche Ungleichheiten nehmen somit weiter zu.

Manche Menschen machen aus Longevity eine neue „Luxusreligion“, wie Alina Buyx, ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, kritisiert. Anders als die zeitgeistigen Spielarten einer Religion der Selbstoptimierung verweist die biblische Auferstehungshoffnung auf eine höhere, von uns selbst letztlich nicht zu leistende Vollendung unseres sterblichen und fragmentarischen Lebens. Sie hängt nicht vom Einkommen und der sozialen Stellung ab, motiviert dafür aber zum Einsatz für Gerechtigkeit, zur Solidarität mit den Marginalisierten und Leidenden. Hoffnung auf Auferstehung begründet eine ethische und politische Praxis, die das Gedächtnis der Toten und ihrer Leiden einbezieht. Die österliche Hoffnung auf Auferstehung, die mit Jesus von Nazareth in die Welt eingebrochen ist, gibt nicht nur die Kraft, unsere eigene Sterblichkeit anzunehmen, sondern zugleich dem Tod die letzte Reverenz zu verweigern.