Es ist einer dieser Zufälle, wie ihn sich nur das Leben ausdenken kann. Völlig unverhofft treffen sich zwei junge Steirer im Herbst 1944 in der texanischen Hauptstadt Austin im Süden der Vereinigten Staaten – tausende Kilometer entfernt von der Schule, die sie vor Jahren gemeinsam besucht haben. Wenige Monate später ist einer von ihnen tot, als US-Soldat im nördlichen Apennin einer deutschen Granate zum Opfer gefallen. Der andere dient ebenfalls in amerikanischer Uniform in Italien, versorgt als Sanitäter Verwundete, auch deutsche. Er überlebt den Krieg, kehrt in die USA zurück und wird dort erfolgreicher Chemiker.