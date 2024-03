Neulich war ich auf einem Fest, auf dem ich bezaubernde Menschen kennenlernte. Aber nur weil Leute klug oder schön sind, heißt das nicht, dass sie Glück in der Liebe haben. Es war einer dieser Abende, an dem alle vor der Bar landen, rauchen und ihre Seelen ausmassieren. Und so erfuhr ich auch von Liebeskummer. Da war ein Schneewittchen, das melancholisch wurde: Sie sei nie länger als acht Jahre mit jemandem zusammen, davon vier unglücklich. Gerade gehe wieder ein achtes Jahr zu Ende, „wahrscheinlich bin ich bald Single.“ Daneben stand eine funkensprühende Mutter, die alle mit ihren Pointen zum Lachen brachte – und in einem ruhigen Moment von der Traurigkeit ihrer Ehe berichtete. Sie habe sich für den falschen Mann entschieden. Er sei aber ein toller Vater und so bleibe man zusammen. Es lag ein Hauch Scarlett O’Hara in der Luft und so hatte ich tröstlicherweise den Eindruck: Die Frau ist ihrem Schicksal schon gewachsen.