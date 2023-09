Das dunkelgrün schimmernde Wasser macht einen etwas sonderbaren Eindruck, wenn man das Heilbecken des Spirit Hotels in Sárvár betritt. Doch dem alkalischen Thermalwasser, das 46 Grad heiß aus 1056 Metern Tiefe täglich frisch ins Becken quillt, werden neben muskelentspannender Wirkung auch heilende Kräfte nach Operation oder Verletzung nachgesagt. Wer es klarer und damit chlorhaltig mag, wechselt in das große, mit Glas-Waben überzogene Schwimmbad oder in eines der Erlebnisbecken. Oder transpiriert in einer der neun Saunen. Oder schlägt am mehrreihigen Buffet zu.

Die ungarische Wellnessregion rund um Sárvár und Bük wartet mit zahlreichen Thermalbädern auf, deren Quellen in den 1960er-Jahren entdeckt wurden. Auf den schattigen Grünflächen rund um die Wasserstellen lässt es sich dösen, die vier Seen in der Umgebung laden zum Ufer-Flanieren ein.

Unter der Glaskuppel: Das Schwimmbad im Spirit Hotel Sárvár © Spirit Hotel

Gulasch und "Rudi"

Wem das nicht pittoresk genug ist, dem sei die Burg Nádasdy in Sárvár ans Herz gelegt. Während der damals wohl imposante Wassergraben heute trockengelegt ist, macht der barocke Prunksaal die längst vergangenen, pompösen Zeiten erlebbar. Wem auch das noch zu modern ist, der wird im Ort Szombathely (Steinamanger) fündig, gegründet um 50 nach Christus. Die Ausstellung im rekonstruierten Iseum sei Geschichte-Fans empfohlen.

Wer bei all der Historie hungrig wird und auf das Festmahl Gulasch – Experimentierfreudige greifen zur Kuttel-Version – im Anschluss nicht warten will, gönnt sich einen „Túró Rudi“. Ein mit Topfen gefüllter Schokoriegel, der einem in jedem Geschäft und den meisten Lokalen entgegenlacht. Dazu ein Glas Olaszrizling – Welschriesling.

Hoch hinaus

Nüchtern sollte man jedoch sein, wenn man sich in die luftigen Höhen des Crystal Tower Adventure Parks in Bük begibt. Auf dem drei Stockwerke hohen Konstrukt können bis zu 120 Personen gleichzeitig herumklettern. Wagemutige setzen sich auf das Fahrrad, das über den Holzbalken balanciert – gesichert, aber nicht minder animierend für die Stresshormonproduktion.

Die bis zu den Ohren hochgezogenen Schultern lassen sich, zurück im Heilwasserbecken des Spirit Hotels, beruhigen. Vielleicht ist doch etwas dran am Wasser aus der Tiefe.

Turnen am Crystal Tower im Adventure Park Bük ©

Diese Reise fand mit Unterstützung des Spirit Hotels Sárvár statt.