Sattes Pink. Leuchtendes Rot. Dramatisches Orange. Der Übergang vom Tag zur Nacht ist im Winter am Dobratsch spektakulär. Als Naturpark-Rangerin Ulrike Knely die Kerzen in der Laterne anzündet, weicht das Tageslicht. Der Abendstern und die Venus sind am Himmel bereits zu sehen. „Ein gutes Zeichen. Wir haben fast Neumond. Das wird eine klare und frische Nacht“, stellt sie zufrieden fest. Schon oft ist die Villacherin im Dunkeln bei der Unplugged-Tour des Naturparks auf den Berg gewandert.