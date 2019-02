Unterm Matterhorn Warum Skifahren in Zermatt "endsgeil" ist

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zermatt: Der Gipfel des Skivergnügens © Krause

Manchmal, da zahlt es sich wirklich aus, früh aufzustehen. Sogar dann, wenn das alpine Dorf noch in nächtlicher Dunkelheit schlummert und die Temperaturanzeige im Tal für den Ort der Begierde wenig kuschelige minus 24 Grad prophezeit.

Doch das ist alles egal, wenn man in den luxuriösen Kabinen der neuen Edelseilbahn „Glacier Ride“ - der höchsten Dreiseilumlaufbahn der Welt - dem Klein Matterhorn entgegenschwebt und die aufgehende Sonne den markanten Zinken des großen Bruders Stück für Stück in Szene setzt.

Es ist die stilgerechte Art eines Wintersportorts der Superlative, seine Gäste zu begrüßen. Und wenn die eigenen Ski als erste an der frisch präparierten Piste kratzen, sucht die begeistere Skifahrerin nach Worten für das Hochgefühl.

Höchstgelegenes Skigebiet der Schweiz

Mit den Superlativen geht man in Zermatt nicht gerade sparsam um: Mit 3883 Metern ist es das höchstgelegene Skigebiet der Schweiz, hat die höchste Bergstation Europas auf dem Klein Matterhorn, wo sich 38 Viertausender vor den Augen der bibbernden Gipfelstürmer ausbreiten.

Mit der ersten voll elektrifizierten Zahnradbahn der Welt windet sich ein historischer Meilenstein auf den Gornergrat und endet auf dem höchsten im Freien gebauten Bahnhof. Und über all dem thront mit dem Matterhorn allgegenwärtig einer der markantesten Gesteinszacken, den selbst gebürtige Innergebirgler als Prototyp eines Gipfels verehren und den die Zermatter „Horu“ nennen.

Info Zermatt im Kanton Wallis ist das höchstgelegene Skigebiet der Schweiz: Auf rund 3883 Meter Höhe warten insgesamt 360 Pistenkilometer. Der Ort ist autofrei: Es verkehren nur Elektromobile, Einheimische sind mit dem Fahrrad unterwegs. Das Auto muss spätestens im fünf Kilometer entfernten Täsch geparkt werden, das letzte Stück geht nur via Zug. Eine Anreise-Option: Flug nach Zürich, von dort weiter mit der Schweizer Bundesbahn. Info: MySwitzerland.com oder Tel. 00800 100 200 30

Tragödie am Matterhorn

Seinem Anblick entkommt man in Zermatt nicht, seine bewegte Geschichte wird im Museum „Zermatlantis“ eindrücklich nachgezeichnet - schließlich endete die Erstbesteigung im Jahr 1865 in einer Tragödie. Es war der Engländer Edward Whymper, der in einem Wettrennen mit seinem früheren Kumpanen Jean-Antoine Carrel, der es von der italienischen Seite aus probierte, den bis dato als unbezwingbar geltenden Gipfel über den Hörnligrat als Erster erreichte.

Doch dann kam es zur Katastrophe - ein falsch gesetzter Tritt eines Kameraden und vier der Männer aus Whympers Truppe stürzten ab, es überlebten nur der Brite selbst und die Zermatter Bergführer Peter Taugwalder Vater und Sohn. Lange rankten sich Mythen darüber, ob Taugwalder das Seil, das die Alpinisten verband, durchschnitten hätte, um das eigene Leben zu retten - eine haltlose Legende, die auch Bergsteiger-Ikone Reinhold Messner zornig macht, wie ein Video im Museum zeigt.

Zermatt: Skigebiet der Luxusklasse Manchmal, da zahlt es sich wirklich aus, früh aufzustehen: Wenn man als "First Tracker" als Erster über die unberührten Pisten von Zermatt kurven darf, zum Beispiel. Krause Mit 3883 Metern ist Zermatt das höchstgelegene Skigebiet der Schweiz. Krause Der Ort Zermatt ist charakterisiert durch hölzene Häuschen, die an den Berghängen kleben. Der ganze Ort ist autofrei - es fahren nur Elektromobile und Fahrräder. (c) Switzerland Tourism (Andre Meier) (c) Switzerland Tourism (Andre Meier) Über allem thront mit dem Matterhorn allgegenwärtig einer der markantesten Gesteinszacken, den die Zermatter „Horu“ nennen. Krause Die Gornergrat-Bahn: Mit der ersten voll elektrifizierten Zahnradbahn der Welt windet sich ein historischer Meilenstein auf den Gornergrat. Im höchstgelegenen Hotel der Schweiz, dem „3100 Kulmhotel“, kann man ausgezeichnet Käse-Fondue essen. Anreise: per Gornergrat-Bahn. (c) Switzerland Tourism (Ivo Scholz) Die höchste Bergstation Europas liegt auf dem Klein Matterhorn, wo sich 38 Viertausender vor den Augen der bibbernden Gipfelstürmer ausbreiten. Krause "Am Horu werde ich mich nie sattsehen", sagt auch Julie von Zermatt Tourismus. Krause Im Findlerhof kann man an der Schweizer Dekadenz naschen: Frische Austern und Sashimi von Thunfisch und Wildlachs kann man hier ebenso ordern wie perfekt temperierte Spitzenweine. Dem Matterhorn entkommt man nicht. 1/12

Österreicher in Zermatt

Einer der Nachkommen Taugwalders ist heute der Schwager des Oberösterreichers Reini Kopler, der die Fluhalp mitten im 360 Pistenkilometer umfassenden Skigebiet bewirtet. Im Jahr 1981 sah er das Skigebiet Zermatt im Fernsehen, kam, um Ski fahren zu gehen, und blieb bis heute. „Nur zum Skifahren komm ich heute kaum noch“, sagt er mit Blick auf die voll besetzte Hütte, die - eh klar - ein Matterhorn-Panorama erster Güte bietet.

Mit dem Kärntner Sommelier Daniel Gantschnig trifft man im Hotel Schönegg einen weiteren Österreicher, der vor 14 Jahren „wegen der Liebe“ den Saisonaufenthalt in der Schweiz bis heute verlängert hat.

Bekommt man auf der Fluhalp „das allerbeste Rösti“ serviert, kann man im Findlerhof an Schweizer Dekadenz naschen: Frische Austern und Sashimi von Thunfisch und Wildlachs kann man hier ebenso ordern wie perfekt temperierte Spitzenweine.

"Horu" im Vollmond

Auch die Abfahrten halten, was sich anspruchsvolle Skifahrer erwarten: Den Tagespass für rund 70 Euro kann man auf breiten, nie überlaufenen Pisten in allen Schwierigkeitsgraden voll auskosten, erhascht dabei Blicke auf das eindrückliche Türkis des ewigen Eises des Theodulgletschers und wähnt sich dank des glitzernden Panoramas des Monte-Rosa-Massivs immer wieder in der Kulisse eines Tourismus-Werbespots. „Tipptopp“, wie der Schweizer sagt.

Denkt man, man hätte das „Horu“ nun wirklich aus allen Perspektiven gesehen, offenbart ein abendlicher Ausflug aufs Gornergrat den - subjektiv - schönsten Blick aufs Schweizer Wahrzeichen: Im Licht des Vollmonds ist das Matterhorn in seiner Massivität surreal. Die meditative Stille bei der Nachtabfahrt nach einem mehr als ausgiebigen Käsefondue im - Achtung - höchstgelegenen Hotel der Schweiz, dem „3100 Kulmhotel“, verstärkt das Gefühl der Privilegiertheit geradezu ins Unaussprechliche. Nur gut, dass wir mittlerweile das Walliser Wort für dieses Hochgefühl gelernt haben: endsgeil.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.