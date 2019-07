In Angola sind keine fremden Briefmarken erlaubt.

Wer gerne Postkarten an seine Liebsten daheim verschicken möchte und zufällig noch eine Briefmarke in seiner Geldbörse hat, sollte in Angola besonders gut aufpassen und lieber eine Briefmarke aus dem lokalen Postamt kaufen. Denn landesfremde Briefmarken sind in Angola strengstens verboten.

Der Grund für die Zollbestimmung: Aufgrund zahlreicher Fälschungen, hatte die heimische Post in der Vergangenheit große Einnahmen-Verluste.

