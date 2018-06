Facebook

© Claudia Paulussen - Fotolia

1. Planung ist alles

Vor allem bei der Hotel- und Flugbuchung lässt sich durch geschickte Vorausplanung einiges an Zeit und Geld sparen. Viele Hotels bieten außerdem einen Frühbucherbonus.

2. Checkliste fürs Packen

Es dauert nur 10 Minuten und ist gut investierte Zeit: Die Erstellung einer Packliste. (Worauf Sie beim Kofferkauf achten sollten) Sie bewahrt einen vom panischen Vollstopfen des Koffers um dann festzustellen, dass man das Wichtigste vergessen hat: den Reisepass. (Warum der Führerschein nicht als Reisepass gilt)

3. Rechtzeitig am Flughafen sein

Schließlich ist man nicht der Einzige, der sich in den Sommermonaten dort aufhält. Lieber früh genug am Flughafen ankommen und entspannt in den Urlaub starten. Man kann nie wissen, was einen am Sicherheitscheck erwartet.

4. Weniger ist mehr

Ist man am Urlaubsort angelangt, wird oft gleich jeder Tag mit Sightseeing verplant. Warum eigentlich? Man muss nicht jedes Museum von innen gesehen haben – unbedingt ein paar Tage Nichtstun einplanen. (So vermeiden Sie Streit im Urlaub)

5. Den Stecker ziehen

Hier ein Bild auf Instagram von den Zehen im Sand posten, dort ein kurzes Facebook Update online stellen oder kurz auf die Mail vom Kollegen antworten. Den Urlaub online verbringen ist einfach. Entspannung und Entschleunigung erreicht man aber nur durch konsequente Einschränkung der Internetnutzung und genügend Zeit offline. Wie wäre es mit nur einer Stunde Internet pro Urlaubstag?