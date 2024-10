Bunte Teppiche, aromatische Gewürze, exotische Leckerbissen, die schwarz-weiß gekachelten Arkaden, babylonisches

Sprachengewirr – schon ist man versunken im Ägyptischen Basar von Istanbul und an seiner besten Adresse schon vorbeigeschlendert. Die versteckt sich in einer der Säulen des Eingangs, wenn man aus Richtung der Galatabrücke kommt. Plaketten von Gastrobibeln wie Gault Millau und Guide Michelin flankieren eine bescheidene Holztüre, darüber steht in schlanken Neonlettern „Pandeli Restaurant“.

Dahinter verbirgt sich eine enge Einbahntreppe, das in Türkis, Blau und Weiß kunstvoll geflieste Treppenhaus ist ein Vorgeschmack darauf, was einen im Lokal selbst erwartet – denn jeder Raum ist in diesen Farben, aber in unterschiedlichen Mustern gefliest. 1901 eröffnete Pandeli Çobanoğlu sein erstes Restaurant, wo er unter anderem den türkischen Republiksgründer Kemal Atatürk bewirtete. Nachdem es während des Pogrom von Istanbul 1955 zerstört wurde, bezog Çobanoğlu den neuen Standort am Eingang zum Ägyptischen Basar. Auch dort findet sich Prominenz auf der Gästeliste, etwa Königin Elisabeth II. oder Audrey Hepburn. Nach seinen Rezepten bereitet Chefkoch Abdullah Sevim butterzartes Lamm oder Döner vom Holzkohlegrill. Perfekter Abschluss ist ein Çay mit Blick aufs Goldene Horn.