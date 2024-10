Der Kamplnock ist mit 2101 Metern nicht nur der höchste Gipfel in den Millstätter Bergen, er ist auch einer der aussichtsreichsten. Gleich zwei Infotafeln sind notwendig, um all die Gipfel und Gebirgszüge in der Ferne zu beschreiben. Die gängigsten Aufstiege führen über die Südflanken der Millstätter Alpe herauf zum höchsten Punkt. Die Hütten haben hier noch bis Ende Oktober geöffnet.

Weniger genutzt werden die stillen Routen aus dem Norden über die Litzlhofalm. Hier erfolgt die Zufahrt über Gmünd, Eisentratten und den Nöringgraben. Die Alm gehört zur Landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof. Hier bekommen Schülerinnen und Schüler das notwendige Wissen zum Thema Almwirtschaft vermittelt.

Unsere Wanderung beginnt am Parkplatz im Nöringgraben. An der Abzweigung zur Litzlhofalm folgen wir den gelben Wegmarkierungen Nr. 41 zum Kamplnock. Zunächst geht es auf einer breiten Forststraße bis zur Gabelung an der Walderalm (1552 m).

Entweder bleibt man auf der Schotterstraße oder man folgt dem alten Almsteig gleich nach der Weinbrennerhütte. Leider ist dieser Anstieg kaum noch zu erkennen, Markierungen sind nur sehr sporadisch zu sehen. Ab der Almschule Litzlhofalm geht es auf einem schönen Almweg weiter zum Millstätter Törl (1905 m). Von hier sind es nur noch wenige Höhenmeter hinauf zum Gipfel am Kamplnock. Zurück geht es dann wieder entlang der Aufstiegsroute.