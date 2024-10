10. Mali Lošinj

In der Augustabucht liegt Mali Lošinj – und obwohl „mali“ auf Deutsch klein bedeutet, ist sie die größte Stadt der Insel Lošinj. Sie erlebte ihre Blütezeit an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, was sich an den schmucken Villen auf der Riva Lošinjskih Kapetana aus dieser Zeit ablesen lässt. Aufgrund des geschützten Hafens hat Lošinj eine lange Tradition als Anlaufpunkt für Seefahrer, da er an der Wasserstraße zwischen Istrien und Dalmatien liegt. Die schmalen Gassen und der Hafenplatz Trg Republike Hrvatske sind vor allem abends belebt und die Lokale gut besucht. Sehenswert sind die Kunstgalerie im Fritzy-Palast, das Museum des Apoxyomenos, dessen Statue auf dem Meeresgrund vor Lošinj gefunden wurde, aber auch der sinnliche Insel-Kräutergarten mit mediterranen Pflanzen. Einen Streifzug über die Insel können Sie hier nachlesen.

Der pittoreske Hafen von Mali Lošinj auf der Insel Lošinj © brch/Imago

9. Novalja

Die zweitgrößte Stadt der Insel Pag ist bekannt für ihr Nachtleben und Partys, vor allem auf dem Strand Zrće. Novalja ist aber wegen seiner flach abfallenden Strände auch beliebt bei Familien. Ihre Wurzeln in römischer Zeit lassen sich unter anderem am antiken Aquädukt ablesen, im hübschen Zentrum und auf der palmengesäumten Uferpromenade lässt es sich flanieren.

Das partyfreudige Novalja ist vor allem beim jüngeren Touristen beliebt © brch/Imago

8. Zadar

In Zadar an der dalmatinischen Küste hatte 1964 Alfred Hitchcock die Abenddämmerung beobachtet und lebenslang vom schönsten Sonnenuntergang in Kroatien geschwärmt. Damals saß der berühmte Filmemacher auf der Hotelterrasse an der Uferpromenade. Heute kann man hier ein experimentelles Musikinstrument belauschen, die Meeresorgel. Die Stufen ins Wasser bilden die Resonanzkammern und die Kraft des Meeres erzeugt Töne. Je stärker die Wellen, desto lauter. Nebenan sind 300 Solarzellen installiert, die nach Sonnenuntergang eine spektakuläre Lichtshow erzeugen. Was würde Hitchcock zu diesem Gruß an die Sonne wohl sagen? Durch Zadar, Nin und Punta Skala führt diese Reportage.

Das historische Zentrum von Zadar liegt auf einer Halbinsel © Roxana/Adobe Stock

7. Vir

Im Archipel von Zadar, das rund 300 Inseln zählt, ist Vir eine der größeren. Das Eiland an der dalmatinischen Küste ist über eine Brücke mit dem kroatischen Festland verbunden und reich an Stränden und versteckten Buchten. Im Südwesten liegt mit dem 1881 erbauten Leuchtturm eines der Wahrzeichen der Insel, in dem man als Urlauber Zimmer buchen kann. Das bekannteste aber ist die venezianische Festung Kaštelina aus dem 17. Jahrhundert.

Der Leuchtturm ist eines der Wahrzeichen von Vir © IMAGO/imageBROKER/Jan Wehnert

6. Medulin

An der Südspitze von Istrien liegt der bekannte Badeort Medulin, der mit seinem beschaulichen Charme Besucher anzieht. Die Uferpromenade führt schnurstracks zu einer weiteren Sehenswürdigkeit, der Windmühle Malin. Ebenso sehenswert ist der archäologische Park von Vižula. Medulin sind zehn kleine Inseln vorgelagert, die unbewohnt sind, aber im Sommer besucht werden können. Ganz in der Nähe liegt das Naturreservat Kap Kamenjak – warum man es besuchen sollte, lesen Sie hier.

Eine der vorgelagerten Inseln des Meduliner Archipels © Wirestock/Imago

5. Umag

In der Nähe der slowenischen Grenze und unweit vom italienischen Triest ist die Hafenstadt Umag so etwas wie ein Schnittpunkt der Kulturen. Das sieht man bei einem Spaziergang durch die Altstadt auf einer künstlich aufgeschütteten Halbinsel anhand der Gebäude aus verschiedenen Epochen sehr deutlich, von der mittelalterlichen Wehrmauer sind allerdings nur noch Reste erhalten. Allabendlicher Treffpunkt sind die Uferpromenade und der Wellenbrecher, um den Sonnenuntergang über der Adria zu genießen. Vom Atlantis bei Umag lesen Sie hier.

Das historische Zentrum von Umag © brch/Adobe Stock

4. Split

Diokletianpalast im Zentrum ist das Aushängeschild von Split an der dalmatinischen Küste. Er und das Zentrum der zweitgrößten Stadt Kroatiens zählen zum Weltkulturerbe der Unesco. Entlang des wichtigen Hafens, von dem Fähren auf die Inseln ablegen, liegt mit der Riva die Flaniermeile und über allem thront der Campanile der Kathedrale. Neben dem regen Stadtleben findet man in Split Sand- und Kieselstrände zum Baden.

Split ist die zweitgrößte Stadt in Kroatien © Mykhaylo Feshchur/Adobe Stock

3. Poreč

Neben Pula und Rovinj ist Poreč eine der bedeutendsten Städte der Halbinsel Istrien. Das Bischofsgebäude mit der Euphrasius-Basilika zählt zum Welterbe der Unesco, drei von einst elf Türmen der mittelalterlichen Stadtbefestigung sind noch erhalten, der Decumanus Corso und der Cardo Maximus sind nicht nur Einkaufs- und Flaniermeile, sondern auch Schauplatz der meisten historischen Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Schon aus der Ferne erspäht man den Turm der Liebfrauenkirche auf dem Hauptplatz. Zudem kann Poreč mit einigen Stränden aufwarten, an denen die „Blaue Flagge“ weht. Warum der Herbst eine tolle Zeit ist, um Istrien zu besuchen – hier finden Sie die Antwort.

Poreč ist einer der beliebtesten Urlaubsorte der Halbinsel Istrien © IMAGO/Michael Bihlmayer

2. Dubrovnik

Als Schauplatz der Dreharbeiten der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ und des Films „Star Wars Episode VII“ gelangte Dubrovnik mit einem Schlag zu Weltruhm – und mit der Ruhe war in der Stadt, die als eine der schönsten des Mittelmeerraums gilt, vorbei. Seither drängen sich die Besucher auf der 1940 Meter langen Stadtmauer, in der Festung Lovrjenac, auf der Hauptstraße Stradun im historischen Zentrum, das zum Welterbe der Unesco zählt, und mit der Seilbahn auf den Hausberg Srđ. Wer den Trubel scheut, dem empfiehlt sich ein Besuch im Spätherbst, Winter oder zeitig im Frühjahr.

In Dubrovnik ist die Beliebtheit bei Touristen Fluch und Segen zugleich © biletskiyevgeniy.com/Adobe Stock

1. Rovinj

Was die Nächtigungen angeht, hat Rovinj in Istrien 2024 die Nase vorne und ist somit die meistbesuchte Stadt Kroatiens. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Malerisch liegt das Zentrum auf einer Landzunge, umgeben von einer Uferpromenade, auf dem grünen Hügel steht die Kirche der Heiligen Euphemia und die 14 vorgelagerten Inseln des Archipels wirken wie Farbtupfer in der blauen Adria. Bademöglichkeiten gibt es entlang der rund 67 Kilometer langen Riviera von Rovinj wie Sand – oder in Kroatien eher Kies – am Meer. Die besten Radtouren rund um Rovinj lesen Sie hier.