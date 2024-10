Die beiden Seen Lago di Fusine Superiore und Lago di Fusine Inferiore im Dreiländereck von Italien, Slowenien und Österreich zählen zu den schönsten Landschaftsjuwelen in der Urlaubsregion Friaul-Julisch Venetien.

Im Sommer zieht es zahlreiche Besucher zu den beiden Moränenseen. Im kristallklaren Wasser spiegelt sich fast kitschig schön das Bergmassiv des Mangarts (2679 m). Im Herbst hingegen ist es deutlich ruhiger an den Weißenfelser Seen, wie sie auf Deutsch heißen.

Unsere Wanderung beginnt am Parkplatz am oberen See (Lago di Fusine Superiore). Diesen erreicht man über eine schmale gebührenpflichtige Straße, die aus dem kleinen Ort Scicchizza heraufführt. Vom Parkplatz geht es in nördlicher Richtung immer am Seeufer entlang auf einem wurzeligen und rutschigen Pfad zum unteren See (Lago di Fusine Inferiore).

Zwischen den beiden Gewässern kommen wir an einem großen Felsblock mit dem Namen „Masso erratico Giulio Andrea Pirona“ vorbei. Der riesige Steinbrocken bietet etliche anspruchsvolle Kletterrouten.

Von hier geht es weiter zum unteren See, die Wanderung führt an einer Jausenstation sowie an einem Bootsverleih vorbei. Nach der Umrundung des Sees wandern wir wieder zurück zum oberen Fusine-See. Am Westufer liegt dann der spektakulärste Fotospot dieser Rundtour. Je nach Lichteinfall leuchtet der See in allen Farbnuancen. Über eine leicht abfallende Almwiese erreichen wir schließlich wieder den Ausgangspunkt am Südostende des Sees.