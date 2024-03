Mit spürbarer Begeisterung und großem Fachwissen erklärt die diplomierte Umweltökologin Ulrike Knely, was es im Bleistätter Moor zu sehen gibt. Das Europaschutzgebiet an der Tiebelmündung ist ein einzigartiger Lebensraum für unzählige Amphibien und Wasservögel. Durch das im Jahr 2017 geflutete Moor ist ein für Mensch und Tier wertvolles Ökosystem entstanden.

Rund um den sensiblen Lebensraum führt ein sogenannter Slow Trail. Ein Wanderweg, der auf Entschleunigung und bewusste Wahrnehmung setzt. Theoretisch benötigt man für die etwa sieben Kilometer lange Runde zwei Stunden. Dass es in der Praxis meist etwas länger dauert, liegt an den zahlreichen Gelegenheiten, die Bewohner des Moors in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten.

Wir starten den Rundweg am Parkplatz P1 an der Ossiacher Straße B 94. Von hier aus geht es in östlicher Richtung am bekannten Steinhaus vorbei zum Einstieg in den Slow Trail „Bleistätter Moor“. Anhand von Schautafeln werden die Route und die Besonderheit des Gebiets erklärt.

Gleich am Beginn des Trails steht der erste Aussichtsturm, von wo man das Feuchtgebiet und seine Bewohner beobachten kann. Wir folgen dem gut ausgeschilderten Dammweg in Richtung Prefelnig. Hier überqueren wir den Tiebelbach, um gleich danach wieder in Richtung Steindorf zu wandern. Nach rund zwei Stunden ist der Ausgangspunkt wieder erreicht.