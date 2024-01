Die Tage werden schon wieder spürbar länger und die Sonne gewinnt von Tag zu Tag an Kraft. Ein Umstand, der nicht nur das Wohlbefinden steigert, sondern auch die Gesundheit fördert. Ein idealer Zeitpunkt also für eine Ski- oder Schneeschuhtour. Wer wenig Erfahrung hat, sollte jedoch vorsichtig sein und mit einer gemütlichen Einsteigertour beginnen.

Die Kärntner Nockberge bieten dazu das passende Gelände. Die sanft geschwungenen Kuppen mit ihren meist flachen Hängen sind perfekt für eine erste alpine Schnuppertour geeignet. Der Aufstieg von Innerkrems zum Peitlernock ist einfach und abwechslungsreich. Auch die Abfahrt überzeugt mit moderaten Schwierigkeiten.

Ausgangspunkt unserer Tour ist der Parkplatz an der Mautstation Innerkrems. Zunächst folgen wir für rund 45 Minuten der Nockalmstraße bis zur Kehre Nr. 10 am Nockalmhof (im Winter geschlossen). Von hier geht es noch etwa 100 Meter an der Straße entlang bis zu einem Trafohäuschen, wo wir rechts abzweigen und einem Forstweg bis zur Bärengrubenalm folgen. Auf Höhe der Hütten geht es links den Markierungen Nr. 121 folgend hinauf zu einer Anhöhe.

Der Weg führt uns durch einen Lärchen- und Zirbenwald bis zu einem freien Hang. Nun stapfen wir in flachen Kehren in südlicher Richtung der Sonne entgegen. Unter dem steiler werdenden Gipfelhang halten wir uns links und folgen dem Sommerweg entlang des Gipfelgrats zum Kreuz auf 2244 Meter. Zurück geht es entlang der Aufstiegsroute zur Bärengrubenalm und weiter entlang der präparierten Nockalmstraße zum Ausgangspunkt in Innerkrems.