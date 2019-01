Facebook

Mystische Stimmung am Teufelstein in der Gemeinde Fischbach © Markus.Beren@me.com

Am Sonntag vor dem Heiligen Abend findet die traditionelle Wanderung zur Wintersonnenwende auf dem Teufelstein in der Gemeinde Fischbach statt. Viele Besucher lassen sich von der Stimmung dieser frühmorgendlichen Wanderung verzaubern. Wer den Sonnenaufgang alleine genießen möchte, kann natürlich auch an jedem anderen Tag losmarschieren: Die Sonne zeigt sich um 7.30 Uhr.

Der Aufstieg vom Parkplatz am Zellerkreuz dauert etwa eine Stunde. Wer also um 6 Uhr startet, kann es locker schaffen. Ratsam ist es, warme Kleidung und Tee in der Thermoskanne einzupacken.

Foto © Markus.Beren@me.com

Der Teufelstein ist mit 1498 Metern die höchste Erhebung im Gemeindegebiet. Um den rund 6 Meter hoch aufragenden Felsklotz mit seiner bizarren Form ranken sich viele Sagen: etwa die vom gefallenen Engel Luzifer, der einen Turm bauen wollte, um in den Himmel emporzusteigen. Allerdings ist dieses Unterfangen kläglich gescheitert.

Die Route auf den Teufelstein Foto © KLZ/Infografik

Ausgangspunkt für unsere heutige Wanderung ist das Zellerkreuz an der Schanzsattelstraße. Erreichbar ist der Parkplatz von Fischbach in der Oststeiermark. Wir folgen dem markierten Forstweg Richtung Norden zum Almtor. Der Aufstieg ist gemütlich und nicht allzu steil. Oberhalb des Almtors liegt die Teufelsteinhütte.

Die Tour Ort: Gemeinde Fischbach in der Oststeiermark

Ausgangspunkt: Parkplatz am Zellerkreuz an der Landesstraße 114 Fischbach-Schanz (1248 m)

Gehzeit: rund eine Stunde

Wir marschieren daran vorbei, queren noch einmal ein kurzes Waldstück und kommen über eine Almwiese zum Gipfel. Die übereinandergeschichteten Felsen laden Kinder wie auch Erwachsene zum Klettern ein. Der Abstieg erfolgt auf dem bekannten Weg.