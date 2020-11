Mit vier Gängen ins Neue Jahr

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nehmen Sie diese köstliche Herausforderung an? Probieren & genießen! © Landhaus Rois

Thunfisch mit Avocado-Paradeismousse-Pesto

Der erste Gang des Silves­termenüs der Region Graz kommt vom Landhaus Rois in Frohnleiten: Thunfisch mit Avocado-Paradeismousse-Pesto.

Seit über 150 Jahren ist am Standort des heutigen Landhauses Rois in Schrems/Frohnleiten eine Gaststätte verbürgt. Auf der Speisekarte sind neben österreichischen Gerichten mit internationaler Note auch die Klassiker steirischer Hausmannskost vertreten. Und dafür gab es zwei Hauben im Gault Millau.

www.landhausrois.at

Weißes Paradeismousse

Zutaten:

10–15 vollreife Paradeiser

CayennepfefferZucker

1 EL Gin

Zitronensaft

6 Bl Gelatine

150 g Obers – geschlagen

Gelee: Paradeisfond

Gelatine (auf 1/8 l – ca. 2 ½ Blatt)

Zubereitung:

Paradeiser waschen, fein schneiden, mit Salz, Cayenne und Zucker würzen und mit Gin und Zitrone vermengen. In ein Passiertuch geben, zubinden und über Nacht im Kühlschrank abtropfen lassen (oder mittels Zentrifuge entsaften). Paradeisfond leicht erwärmen und zuvor eingeweichte Gelatine darin auflösen, dann auf Eis stellen und mit Schneebesen oder Handmixer schaumig schlagen. Das leicht geschlagene Obers vorsichtig unterheben, abschmecken und in mit Paradeisgelee „ausgekleidete“ Gläsern oder Terrinenformen füllen. Ca. 2 Stunden überkühlen lassen, mit Gelee nochmals abglänzen.

Thunfischtartar

Zutaten:

160 g Thunfisch – frisch

(Sushiqualität)

(Sushiqualität) Koriander

Zitrone

Schalotte

Olivenöl

Salz

Cayennepfeffer

Zubereitung:

Thunfisch in 3 mm feine Würfel schneiden – in einer Schüssel auf Eis gestellt mit anderen Zutaten vermengen und abschmecken.



Avocadotartar

Zutaten:

100 g Avocado – reif

Olivenöl

Zitrone

Pfeffer schwarz (aus der Mühle)

Salz



Zubereitung:

Avocado schälen, entkernen und fein würfelig schneiden – mit restlichen Zutaten vermengen, abschmecken. Mit Basilikumpesto, Zwiebelsprossen und confierten Cherrytomaten garnieren.

Marinierte Flusskrebse

Zutaten:

12 Flusskrebse

Dill

Kümmel (ganz)

Salz

Butter

Zitrone



Zubereitung:

Flusskrebse in mit Dill und Kümmel kochendes Wasser geben – vom Herd stellen und ca. 2–3 Min. ziehen lassen, in kaltem Wasser abschrecken, Schwanz vom Rumpf trennen und auslösen, Darm ent­fernen, Scheren vorsichtig ausbrechen – in Butter mit wenig Zitrone und Salz confieren.

Reinhard Rois zaubert in der Küche Foto © Vidalli

Frohnleiten, was denn noch alles Heininger Schlemmerei

Bruckerstraße 7, Tel. 03126 44444

Tavernetta

Hauptplatz 20

Tel. 03126 50967, 0664 4058851

Beef Bar

Hauptplatz 20,

Tel. 0664 5542011

Trend

Mauritzner Hauptstraße 1,

Tel. 03126 51199

Schweizerhof

Laufnitzdorf 21,

Tel. 03216 22434

Dorfwirt

Adriach 22,

Tel. 03126 3711

Hoaterwirt

Schrems 49,

Tel. 03126 8225

www.frohnleiten.or.at

Kalbsrückensteak mit Erdäpfelmohnknödel

Das Restaurant Kupferdachl in Premstätten empfiehlt für den letzten Tag des Jahres: Kalbsrückensteak mit Erdäpfelmohnknödel.

Genießen Sie mittags wie abends Speisen von der à la carte-Karte des Kupferdachls sowie abends zusätzlich Überraschungsmenüs in 4–7 Gängen. Ob Sie „den schönsten Tag im Leben“, ein besonderes Jubiläum oder auch ein Firmenevent planen – hier stehen Ihnen durch das jahre­lange Know-how der Familie und der kulinarischen Vielseitigkeit des Haubenkochs Daniel Edelsbrunner verschiedenste Möglichkeiten offen.

www.kupferdachl.at

Lassen Sie sich im Kupferdachl in Premstätten kulinarisch verwöhnen! Oder probieren Sie es selbst nachzukochen © Krug

Rosa Kalbsrücken

Zutaten:

4 Stk. l 50 g Kalbsrückensteaks

4 Zweige Thymian

3 Zweige Rosmarin

2 Stk. Knoblauchzehen

Butter

Salz

Pfeffer

4 Stk. Pak Choi-Blätter mit Stiel



Zubereitung:

Den Kalbsrücken von der Silberhaut befreien und in 4 gleich große Steaks schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen und in einer Pfanne bei mittlerer Hitze rundherum anbraten. Ins vorgeheizte Backrohr bei 160 Grad für 6–8 Minuten je nach Größe garen. Den Kalbsrücken 5–10 Minuten rasten lassen. Danach in einer Pfanne mit Butter und den Kräutern nochmals nachbraten. In der selben Pfanne den Pak Choi ca. 1–2 Minuten anschwitzen und mit Salz würzen. Das Fleisch sollte beim Servieren eine Kerntemperatur von 54 Grad haben (medium). Mit den Erdäpfel-Mohnknödeln anrichten.



Erdäpfel-Mohnknödel

Zutaten:

0,5 kg mehlige Kartoffeln in Schale gekocht, gepresst

I00 g Erdäpfelmehl (Stärke)

3 Dotter

50 g flüssige Butter

1 EL Grieß

Mohn



Zubereitung:

Für den Kartoffelteig alles vermengen und mit Salz und Muskatnuss abschmecken. Dann die Kartoffelknödel abdrehen und ca. 15 Minuten im siedenden Wasser garen. Knödel aus dem Wasser heben, durch die Butter ziehen und mit Mohn bestreuen.

Daniel Edelsbrunner vom Kupferdachl © STRASSER

Premstätten, was denn noch alles Alles Wissenswerte rund um das Räuchern erfährt man bei Dipl. Kräuterpädagogin Susanne Kollmann aus Premstätten. Dorfstraße 20, Premstätten, 0664 2787271

Geschenksideen rund um die Advent- und Weihnachtszeit aus der Backstube von Sonja Wippel, Hofladen Wippel, Bierbaum 23, 8141 Premstätten, 03135 54837

Am Kürbisbauernhof der Familie Zachenegger findet man die eine oder andere Geschenksidee rund ums Kernöl. Hauptstraße 188, Premstätten, 03136 52251.

www.premstaetten.info

Maronitorte mit Isabella-Eiscreme

St. Radegund ist nicht nur g’sund, es schmeichelt auch dem „Zuckermund“. Für alle süßen „Goscherln“ tischt das „wir:zhaus“ Maronitorte auf!

Im gemütlichen Restaurant in St. Radegund werden traditionelle steirische Gerichte vom Küchenchef auf höchstem kulinarischen Niveau kreativ veredelt. Natürlich darf auch die traditionelle österreichische und internationale Küche auf der Karte nicht fehlen. Gekocht wird mit saisonalen Produkten aus der Region; Zutaten wie Salate und Kräuter kommen aus dem eigenen Garten und der Umgebung.

www.wirzhaus.at

Das süße „Encore“ des Silvestermenüs: Maronitorte mit Isabella-Eiscreme Foto © WIR:ZHAUS

Maronitorte

Zutaten:

Biskuitboden

4 Blatt Gelatine

0,8 l Schlagobers

4 EL Ribiselmarmelade

500 g Kastanienpüree

3 EL Rum

80 g Staubzucker

2 Pkg. Vanillezucker



Zubereitung:

1/2 l Schlagobers schlagen und kühlen. Biskuit mit Ribiselmarmelade bestreichen. Kastanienpüree mit Zucker, Staubzucker und Rum glattrühren, 200 g davon zur Seite stellen. Eingeweichte Gelatineblätter lauwarm schmelzen lassen und mit 3 EL Schlagobers schnell verrühren. Mit der Kastanienmasse verrühren und restliches Schlagobers unterheben. In eine Form auf den Biskuitboden geben und glattstreichen. Torte 1,5 Stunden kühlen lassen. Restliche Kastanienmasse durch eine Kartoffelpresse auf der Torte ausdrücken und bedecken. Mit Staubzucker garnieren.

Isabella-Eiscreme

Zutaten:

500 ml Isabellatraubensaft

1 Vanilleschote

200 g Zucker

4 Eigelb

160 g Butter

1 g Limettenabrieb (Schale)



Zubereitung:

Traubensaft mit der Vanilleschote aufkochen lassen. Zucker, Butter und Eigelb schaumig schlagen. Den heißen (nicht kochenden) Traubensaft unter ständigem Rühren dazugeben. Abkühlen lassen und ca. 1,5 Stunden gefrieren lassen.

wir:zhaus in St. Radegund Foto © WIR:ZHAUS

St. Radegund, was denn noch alles „Ein-Aussteller-Weihnachtsmarkt“ im Foyer des Curcafés St. Radegund, jedes Adventwochenende von Freitag bis Sonntag 9 – 19 Uhr.

Zu bestaunen und zu erwerben gibt es an diesem Treffpunkt am Fuße des Grazer Hausbergs Kunsthandwerk mit Keramik, Gefilztes aus Wolle, Lavendel… und Schoko-Geschenke vom hauseigenen Chocolatier. www.facebook.com/curcafe

www.st-radegund-graz.at

www.radegund.info

Fingerfood Beef Tartar und Liebmanns Ginberry Cosmo

Mit diesen Tipps vom Hotel Liebmann in Laßnitzhöhe macht der Jahreswechsel erst so richtig Gin! Und Beef Tartar ...

Ja, Stefan Liebmann (vom gleichnamigen Hotel auf der Laßnitzhöhe) liebt kulinarische Experimente und findet immer wieder Möglichkeiten, um seine Gäste aufs Neue zu überraschen. Auch mit diesem Tipp für den Jahreswechsel:

www.hotel-liebmann.at

Ob das die letzten Gaumenfreuden im alten Jahr oder die ersten in 2021 werden, bleibt Ihnen überlassen Foto © Thausing

Fingerfood Beef Tartar

Zutaten:

4 Scheiben Toastbrot

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

2 EL Senf

1 EL Ketchup

1 EL gehackte Petersilie

25 g Kapernblüten

250 g Rinderfilet

2 Stk. Essiggurken

2 Stk. Eigelb

1 Stk. kleine Zwiebel

1 Schuss Cognac



Garnitur

4 EL Kapernbeeren

40 g Butter

Zwiebelringe

Zubereitung:

Rinderfilet sorgfältig von Haut und Sehnen befreien und sehr fein hacken. Zwiebeln schälen und sehr fein hacken. Essiggurken und Kapern ebenfalls fein schneiden. Fleisch mit Gemüse, Eigelb, Senf und Tomatenketchup in einer Schüssel gut verrühren. Mit Salz, Pfeffer, Petersilie und Cognac verfeinern. Die Masse in kleine Laibchen formen, mit Kapernbeeren, Butter und Zwiebelringen dekorieren und mit Toastbrot servieren.

Liebmanns Ginberry Cosmo

Zutaten:

2 cl Yin Gin

4 cl Cranberrysaft

1 cl Triple Sec

1 cl Lime Juice

½ Flasche Schweppes Wild Berry

Stefan Liebmann liebt man eben ... © Schiffer Photodesign