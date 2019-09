Plastikmüll-Fänger "Ocean Cleanup""Keine Regierung sieht sich für Plastikmüll im Meer zuständig"

Facebook

Unmengen von Plastikabfall sammeln sich im System © The Ocean Cleanup

Zuletzt sah es nicht gut aus für das Projekt, mit dem die Weltmeere mittel- und langfristig von viel Plastikmüll befreit werden soll: "The Ocean Cleanup", ehrgeiziges Unterfangen des Niederländer Boyan Slat und seiner Unterstützer, musste kurzfristig deaktiviert werden. In der zweiten Augusthälfte war es dann so weit: Die Kinderkrankheiten von "System 001" alias "Wilson" sind behoben, das optimierte "System 001/B" schöpft wieder Kunststoffabfall an der Meeresoberfläche ab.