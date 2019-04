Was die Begegnung von Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen einem heutigen Menschen sagen kann.

© Willi Pleschberger

Ein „Bauernhof“ in der Judäischen Wüste zwischen Jericho und Jerusalem. Mit etwas Fantasie ein Gebäude mit einem Abendmahlsaal. Wer wie wir das Heilige Land bereist, erlebt Gastfreundschaft in unterschiedlichster Weise, und als Christ mag ihm der Gedanke kommen, dass das Christentum das Kreuz als Vermächtnis des Wandersmannes aus Nazareth zu sehr betont und dafür den gemeinsamen Tisch als Liebesdienst aneinander zu sehr in den Hintergrund gedrängt hat! Wie heißt es in einem Kirchenlied? „Wenn jeder gibt, was er hat, werden alle satt!“