Wenn man zügig arbeitet und die Ofentür nicht öffnet, sollte nichts schiefgehen. Kleiner Trick - so bringt man ein Soufflé dazu, gleichmäßig aufzugehen: vor dem Backen kurz auf hoher Stufe "übergrillen". So geht es regelmäßig auf und hat eine schöne Farbe. Vorsicht - am besten, man bleibt nah am Herd, das Soufflé brennt leicht an.