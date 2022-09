Neben sogenannten Phishing-Mails, mit denen Betrüger Daten abgreifen, nehmen aktuell sogenannte „Smishing-Attacken“ massiv zu, hier wird mit SMS gearbeitet. Wie man die Falle rechtzeitig erkennt.

Der Begriff „Smishing“ setzt sich aus den Wörtern „Phishing“ und „SMS“ zusammen und bezeichnet eine Angriffsmethode, durch die mittels irreführender SMS Informationen vom Empfänger abgegriffen werden. Ziel ist dabei, dem Nutzer sensible Daten - etwa Zugangsdaten zum Onlinebanking - herauszulocken oder mittels Schadsoftware in das Smartphone einzudringen. "Der dadurch entstandene finanzielle Schaden wird in den meisten Fällen nicht zurückerstattet", warnen die Experten der Arbeiterkammer Oberösterreich und erklären, wie man eine Fake-SMS erkennt.

Soviel Vorsicht sollte sein