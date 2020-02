Scheidungsanwalt klärt auf"Alkohol ist der zweithäufigste Scheidungsgrund"

Facebook

Gerade nach Alkoholexzessen komme es in Ehen oft zu Bruchstellen © adobe.stock

Mitten in der Faschingszeit ist der Alkohol nicht nur für Genießer und Partytiger ein Thema: Er beschäftigt auch Familienrechtsanwälte. Einer davon ist Clemens Gärner, der gemeinsam mit Susanna Perl eine Rechtsanwaltskanzlei in der Wiener Innenstadt führt und im Team rund 100 Scheidungsverfahren pro Jahr begleitet. Er sagt: „Alkoholkonsum ist nach Untreue einer der häufigsten Scheidungsgründe – er spielt in rund 40 Prozent unserer Fälle eine Rolle.“ Gerade nach Alkoholexzessen komme es in Ehen oft zu Bruchstellen. Gärner: „Sich einmal im Jahr volllaufen zu lassen, ist grundsätzlich noch kein Beziehungskiller. Aber wenn der Alkoholmissbrauch beziehungsstörend wird, dann gilt er als Eheverfehlung und kann Grund für eine schuldhafte Scheidung sein.“