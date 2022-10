Zutaten

Wolfsbarsch

4 x 160 g Wolfsbarschfilet

1 Kaiserzitrone

Kürbispüree

1 Erdapfel

250 g Kürbis (Hokkaido, Butternuss oder Muskatkürbis)

1 kleine Schalotte

100 ml Gemüsebrühe

10 g Butter

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Schalotten klein schneiden und in einem Topf anschwitzen. Kartoffel und Kürbis in Würfel schneiden und zu den Zwiebeln in den Topf geben.

Danach mit der Gemüsebrühe aufkochen. Wenn die Zutaten gar sind, die Butter beimengen und alles pürieren. Die Sauce einreduzieren lassen und leicht köcheln.

Die Wolfsbarschfilets zuerst von der Fleischseite her bei hoher Hitze in Olivenöl anbraten und erst danach auf der Hautseite fertig garen.

Reichlich Kaiserzitrone darüber reiben und servieren.