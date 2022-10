Fasanenbrust

4 Stk. Fasanenbrüste ohne Haut

60 ml Obers

30 g Petersilie

8 Bl. Vulcanoschinken

Sonnenblumenöl zum Anbraten

Innenfilets der Fasanenbrüste mit Obers und Petersilie fein faschieren und mit einem Mixer Obers beimengen bis eine glatte Masse entsteht. Je 2 Schinkenblätter auflegen mit einem viertel der Masse bestreichen und die Brüste einschlagen. Anbraten und im Rohr bei 90 °C garen bis die Kerntemberatur 62 °C hat (ca.20 Minuten) und die Brüste noch saftig sind.

Gnocchi

800 g mehlige Erdäpfel

150 g griffiges Mehl

50 ml Olivenöl

50 g Weizengrieß

2 Stk. Dotter

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

Zubereitung

Erdäpfel kochen, schälen und auf einem Blech im Rohr bei ca. 120 °C ausdämpfen lassen. Noch lauwarm durch die Kartoffelpresse drücken und mit den restlichen Zutaten rasch zu einem Teig verarbeiten.

Den Teig zu Strängen von jeweils 2 cm Durchmesser rollen und mit Mehl bestauben. Mit einem Messer 1 cm große Abschnitte schneiden.

Die Gnocchi einzeln über einen Gabelrücken rollen, danach in sprudelnd kochendes Salzwasser einlegen und Hitze reduzieren. Sobald sie an die Oberfläche steigen sind sie gar. Die Gnocchi in der Pfanne mit Olivenöl anbraten.

Die Fasanenbrust auf Blaukraut und den Gnocchi servieren.