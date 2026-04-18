Friaul hat bei vielen Kärntnern lange Spargeltradition. Vor allem das Ristorante „Al Grop“ in Tavagnacco galt schon zu Zeiten, da Kärntner Spargel noch keine Größe war, als beliebtes, hochwertiges Spargelausflugsziel im Frühjahr. Kärnten kam dann auf die Überholspur, als besonders die Kärntner Spargelwirte den Lavanttaler Spargel publik machten.

Der (Spargel)-Ausflug nach Friaul hat noch immer Tradition – und da ist z. B. die Vedova, nahe der Autobahn-Abfahrt Udine-Nord, eine beliebte Adresse, auch für Gegrilltes vom Fogolar. Das urig ausgestaltete Lokal hat Kärntner Wurzeln – denn Felicita Zamarian, ab 1902 Wirtin im damals „Al Kaiser“ (zum Kaiser) heißenden Lokal, die schon mit 19 Witwe (Italienisch: Vedova) geworden war, stammte vom Nassfeld. Die heutigen Betreiber der Vedova sind die Nachfahren und erzeugen auf der Azienda S. Rocco süffige Weine und Olivenöl.

Spargel im Frühling: Frische Spezialitäten aus Friaul

Auf der Speisenkarte spielt im Frühjahr Spargel eine Hauptrolle. Und zwar in Form eines Salates aus rohem, grünem Spargel, gepaart mit Rucola und viel frischem Montasio-Käse. Schmeckt erfrischend köstlich. Das Risotto ai Germogli di Primavera, das Frühlingsrisotto, ist mit Spargel, Sclopit (Leimkraut) und Urticions (Brennnesseln) zartbitter und schön sämig-kernig, wie es sich für ein Risotto gehört. Ja, das können sie in der Vedova.

Und nicht nur das: Auch der Salat aus Puntarelle (Chicorée-Gewächs), rohen Artischocken und Grana ist zartherb frühlingshaft, außerdem gibt es als Antipasti diverse Prosciutti und Würste. Bei den Primi ist von Pasta e Fagioli über Cjarsons bis Crespelle und Gnocchi alles vertreten, wofür Friaul bekannt ist.

Fogolar-Grill: Fleischspezialitäten vom offenen Feuer

Bei den Secondi, Hauptspeisen, kommt Capretto (Zicklein) als zarte Stelze aus der klassischen Küche, die Lammkoteletts werden im Gastraum am Fogolar, dem offenen Grill mit mächtiger Abzugshaube, zubereitet (wie auch die Spezialität, Pollo alla Diavola, scharfes Hendl, oder verschiedene Steaks). Das Fleisch ist perfekt zart, dazu gibt’s gebratene Polenta oder angekrustelte Kartoffeln.

Hernach? Natürlich ein Tiramisu, schön cremig. Alternativ gäbe es Gubana, Sorbetti und diverse Torten. Die Hausweine sind gut und preiswert, die Bedienung erfreut mit italienischem Charme. Großer Gastgarten.