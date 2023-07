Der Wareneinsatz bei den Rezepten von Köchin Sandra Kollegger beträgt pro Person knapp einen Euro. Das Rezept „Grüne Lasagne“ allein hat auf TikTok bereits knapp 95.000 Aufrufe. Das zeigt: Gemüse ist der neue Star auf unseren Tellern. Denn Fleisch geht sich bei Gerichten die pro Nase einen Euro kosten sollen natürlich nicht aus.

Vor allem vegane Gerichte scheinen im Netz immer größeres Interesse hervorzurufen. Wie erklärt sich die Köchin diesen Sinneswandel? „Langsam aber sicher verstehen die Menschen, dass Ernährung und was wir essen und trinken, etwas mit unserer Gesundheit zu tun hat. Ungesunde Ernährung kann uns krank machen. Außerdem kommt billiges Fleisch meistens aus Massentierhaltung und das können viele nicht mit ansehen. Ich auch nicht.“

Diese Lasagne hat knapp 95.000 Aufrufe auf TikTok

Für viele Gourmets scheint ein gutes Essen sehr oft vor allem mit Luxusprodukten wie Fisch oder Fleisch verbunden zu sein. Das man, wenn man auf einen wichtigen Geschmacksträger wie Fleisch bewusst verzichtet, kreativ werden muss, bestätigt auch Kollegger: „Gerade im Fine Dining wird noch oft ein vermeintliches Luxusprodukt erwartet. Jedoch ist es viel schwieriger, aus Gemüse ein Gericht zu kreieren, das auch das Herz eines Gourmets höher schlagen lässt.“

© Georg Hoffelner

Der Flexitarismus, also flexible Vegetarier, die ihren Fleischkonsum bewusst einschränken, ist ganz klar in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Produzenten, Erzeuger und der Handel denken mittlerweile konsequent um. Was sollte also jeder, der sich vegetarisch, vegan oder ausgewogen ernähren will, im Kühl- oder Vorratsschrank haben, damit es auch richtig gut schmeckt? „Viele verschiedene Gewürze und Kräuter. Ich mache im Sommer immer Würzpasten, Pestos und Salze. Dann hat man das ganze Jahr etwas davon“, rät die Köchin. Auch hochwertige Öle können jedem Essen eine gewisse Raffinesse geben und dafür braucht man keine großen Mengen.

© Georg Hoffelner

In Zeiten von Superfood, Weizengrassäften und Rohkost-Restaurants kann man leicht den Eindruck bekommen, sich fleischlos zu ernähren, sei nur etwas für wohlhabende Leute. Die einfachen wie preiswerten Rezepte Kolleggers beweisen das Gegenteil.