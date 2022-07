Yücsel Saier hat eine „Eisbibel“ voller Rezepte für Schleckermäuler geschrieben. Im Gespräch verrät sie, wie man sich selbst ein traumhaftes gefrorenes Dessert zaubern kann.

Sie betreiben seit 25 Jahren eine Eismanufaktur. Ihre Erfahrungen mit dem Thema Eismachen samt einer Vielzahl von Rezepten haben sie schließlich in der „Eisbibel“ zusammengetragen. Was ist das Geheimnis von gutem, selbst gemachtem Eis?

YÜKSEL SAIER: Da gibt es kein Geheimnis. Es ist wie auch beim Kochen: Wenn ich gute Zutaten verwende, kommt mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein gutes Produkt heraus. Das beginnt schon bei der Milch: Ich nehme ausschließlich Frischmilch und Vollmilch, dasselbe gilt bei der Sahne: Es kommen nur Produkte aus dem Kühlregal in Frage.