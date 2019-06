Ausgezeichnet Feinschmecker des Jahres 2020 ist Opernsänger Michael Schade

Als Sohn deutscher Eltern 1965 in Genf geboren, wuchs Michael Schade in der Schweiz und nach dem Umzug seiner Familie auch im kanadischen Toronto auf, wo sein musikalisches Talent entdeckt wurde. 1990 gewann er den New-York-Oratorien-Wettbewerb und erhielt die Möglichkeit, in Händels Messiah in der Carnegie Hall in New York zu singen. Dieser Auftritt bedeutete den Beginn seiner Karriere als Opernsänger. Heute gilt er als einer der besten Mozart-Tenöre der Gegenwart.