Tatsächlich sind Männer, biologisch betrachtet, anfälliger für Viren © (c) detailblick-foto - Fotolia

Wehe, wenn eine Erkältung erwischt: Dann ist keine Rede mehr vom „starken Geschlecht“, dann liegt er darnieder, wimmert und röchelt, als wäre mit der Erkältung auch noch Pest und Cholera über ihn hereingebrochen. Die Rede ist vom verschnupften Mann, der – so will es zumindest das Klischee – ein riesiger Jammerlappen ist, wenn ihn eine Erkältung ereilt. Männerschnupfen ist das geflügelte Wort, das den männlichen Ausnahmezustand zwischen Taschentüchern und Luftbefeuchtern beschreibt und Frau verächtlich die Augen verdrehen lässt. Die Buchautorinnen Anna Herzog und Lucinde Hutzenlaub, die sich der Anatomie der männlichen Erkrankung im Buch „Männergrippe“ auf medizinisch-humoristische Weise annähern, prägen dafür die Abkürzung TMG – tödliche Männergrippe. Doch – und nun kommt das große Argument, das Männer in zukünftigen Diskussionen rund um dieses Thema für sich verbuchen können – tatsächlich sind Männer, biologisch betrachtet, anfälliger für Viren. Ist der Männerschnupfen damit also gar kein Geschlechtermythos – sondern medizinische Tatsache?

