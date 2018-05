Der Body-Mass-Index (BMI) gibt an, ob das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße „normal“ ist oder ob man unter- oder übergewichtig ist.

So wird er berechnet: Körpergewicht in kg dividiert durch Körpergröße in Metern zum Quadrat. Als Normalgewicht gilt ein Wert zwischen 18,5 und 24,9.