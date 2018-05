Was Sie schon immer über Sex wissen wollten, sich aber nicht zu fragen getraut haben. Diesmal: Was Rauchen mit der Erektion zu tun hat.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rauchen und Erektion © simonaphoto - Fotolia

Die Frage. Liebe Frau Dr. Köpp, ich habe eine Frage an Sie. Ich bin 54 Jahre alt und habe manchmal beim Sex Potenzprobleme, das heißt, mein Penis ist nicht mehr so steif wie noch vor einigen Jahren. Mein Urologe hat mir geraten, mit dem Rauchen aufzuhören. Das verstehe ich aber nicht! Ich weiß schon, dass Rauchen Lungenkrebs oder auch Herzinfarkt verursachen kann, aber was hat bitte Rauchen mit meiner Erektion zu tun?

Doris Köpp antwortet. Das ist eine sehr wichtige Frage! Ja, Rauchen kann die Sexualität beeinflussen. Nikotin ist ein sogenanntes „Gefäßgift“, das heißt, es kann zu Gefäßschäden führen - so wie zum Beispiel auch Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, Bewegungsarmut usw.

Dadurch können die Gefäße im Schwellkörper im Penis nicht mehr ausreichend mit Blut gefüllt werden. Diese Hunderten ganz kleinen Gefäße sind nur etwa einen Millimeter dick. Gut verständlich, dass Gefäßveränderungen sich da leicht bemerkbar machen. Zum Vergleich: Die Herzkranzgefäße, die das Herz mit Blut und Sauerstoff versorgen und bei „Verstopfung“ zu einem Herzinfarkt führen können, sind etwa fünf Millimeter dick - das heißt, erst später beeinträchtigt.

Der Penis ist die Antenne des Herzens. Doris Köpp, Sexualmedizinerin

Studien haben ergeben, dass es bei (durch Gefäßschäden hervorgerufenen) Erektionsproblemen etwa drei bis fünf Jahre später zu Herzbeschwerden, sogenannter Angina pectoris, kommen kann und fünf bis acht Jahre später zu einem Herzinfarkt. Das bedeutet zwei Dinge: Erstens: Ja, Rauchen kann Ihre Erektion beeinflussen.

Zweitens: „Der Penis ist die Antenne des Herzens“ - also sollten Sie auch Ihre Herzkranzgefäße untersuchen lassen. Je früher Sie Ihren „Lebensstil“ verändern, desto besser für Ihre Sexualität - und für Ihr Herz!

Stellen Sie Ihre Frage! Senden Sie Ihre Fragen an das Team von Elia Bragagna: elia.bragagna@sexmed.at Doris Köpp arbeitet als Sexualmedizinerin in Graz in der Praxis Sexmed. Informationen: www.sexmed.at.