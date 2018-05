Facebook

Wenn naschen, dann dunkle Schokolade © (c) iordani - stock.adobe.com

Wenn Sie das nächste Mal im Supermarkt vor dem Süßigkeitenregal stehen, greifen Sie zu dunkler Schokolade mit mindestens 70 Prozent Kakaoanteil. „Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Studien, die die positiven Effekte von dunkler Schokolade belegen“, sagt Sandra Holasek.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Studien, die die positiven Effekte von dunkler Schokolade belegen. Sandra Holasek, Med Uni Graz

Der entscheidende Faktor sind die enthaltenen Flavonoide: Diese sekundären Pflanzenstoffe stecken in hoher Konzentration in der Kakaobohne und finden dadurch ihren Weg in die Schokolade. Diese Stoffe wirken im Körper als Radikalfänger, was bedeutet, dass sie schädliche Stoffe, die durch Umweltgifte (Tabakrauch!) in den Körper gelangen oder durch Stress im Körper entstehen, unschädlich machen.

Diese Flavonoide schützen dadurch unsere Zellen, sie können das Krebsrisiko senken und das Immunsystem fördern. Außerdem hat die Kakaobohne auch positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System: In einer Studie konnte die gesunde Dosis von 7,5 Gramm Schokolade täglich das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall um 39 Prozent senken.

Auf einen Blick Gesund ist nur dunkle Schokolade, mit einem Kakao-Anteil von mind. 70 Prozent.

Der Gesundheitsfaktor sind die enthaltenen Flavonoide: Diese sekundären Pflanzenstoffe halten die Zellen des Körpers gesund.

Der Rat der Expertin: Ersetzen Sie "Nasch-Portionen" durch dunkle Schoko!

