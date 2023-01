Sportliche Ziele setzen sich so manche und mancher für das neue Jahr. Alleine, der innere Schweinehund ist häufig ein übermächtiger Gegner. Damit das 2023 anders wird, teilt Bernd Marl ein paar seiner Erkenntnisse, die er als Fitnesscoach gesammelt hat und die helfen, eine Trainingsroutine zu entwickeln. Etwa gleich zu Beginn für Klarheit zu sorgen: Was möchte ich in diesem Jahr erreichen? Und warum? Viel Spaß beim Trainieren!